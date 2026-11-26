El artículo 21 de la Constitución tuvo distintas modificaciones orientadas a actualizar las atribuciones en materia de investigación de delitos y seguridad pública.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que las personas que incumplan determinados reglamentos gubernativos y de policía pueden recibir sanciones administrativas que incluyen multas, arrestos de hasta 36 horas o trabajo a favor de la comunidad. Esta disposición está contemplada en el artículo 21 constitucional y establece que, cuando un infractor no paga la multa, la autoridad puede sustituirla por un arresto, siempre que no supere el límite establecido.

La medida no significa que cualquier persona que tenga una deuda o una multa pendiente pueda ser detenida de manera automática. La disposición se refiere específicamente a quienes cometen infracciones a los reglamentos gubernativos y de policía . En estos casos, la autoridad administrativa es la encargada de imponer la sanción correspondiente y determinar su aplicación conforme a la ley.

El artículo 21 de la Constitución Política determina las competencias de las autoridades en materia de investigación de delitos, aplicación de sanciones y penas, así como las funciones relacionadas con la seguridad pública en el país. Shutterstock

¿Quiénes pueden recibir un arresto de hasta 36 horas por no pagar una multa?

De acuerdo con el artículo 21 de la Constitución mexicana, las personas que infrinjan los reglamentos gubernativos y de policía pueden ser sancionadas mediante una multa, un arresto de hasta 36 horas o la realización de trabajo en favor de la comunidad.

El mismo artículo establece que, si el infractor no paga la multa que le fue impuesta, esta puede convertirse en un arresto por el tiempo correspondiente . Sin embargo, la privación de la libertad no puede exceder las 36 horas bajo ninguna circunstancia.

Por lo tanto, la disposición alcanza a quienes reciben una sanción administrativa por incumplir normas de convivencia, orden público o disposiciones de policía y no cubren la multa correspondiente . Su aplicación depende de la infracción cometida y de las disposiciones que regulen cada caso.

Detalles sobre el arresto en México

En el artículo 21, la Constitución establece expresamente que el arresto administrativo derivado de una infracción a los reglamentos gubernativos y de policía no puede exceder las 36 horas.

Este límite también se aplica cuando la persona no paga la multa y la sanción económica se sustituye por la privación temporal de la libertad. Por lo tanto, ninguna autoridad administrativa puede imponer un arresto superior al máximo previsto en dicha normativa.

Es importante distinguir esta medida de una detención relacionada con la comisión de un delito, ya que se trata de una sanción administrativa y no de una pena impuesta por un tribunal penal.

¿Quiénes son responsables de aplicar estas sanciones?

El artículo 21 establece que las autoridades administrativas tienen la facultad de sancionar las infracciones a los reglamentos gubernativos y de policía. Esto es diferente de la imposición de penas por delitos, cuya aplicación corresponde exclusivamente a las autoridades judiciales.

La disposición también señala que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, a las instituciones de seguridad pública y a las policías, de acuerdo con sus respectivas competencias. Sin embargo, estas atribuciones no deben confundirse con la facultad administrativa para imponer multas o arrestos por infracciones reglamentarias.

Por su parte, se establece una protección específica para determinados trabajadores. Si la persona es obrera, por ejemplo, la multa no puede superar el equivalente a un día de su salario. En el caso de quienes trabajan por cuenta propia o no reciben un sueldo fijo, la sanción económica tampoco puede exceder el equivalente a un día de sus ingresos.

Estas limitaciones buscan que las multas administrativas no superen los parámetros económicos establecidos por la propia Constitución.