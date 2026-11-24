La ley entró en vigor el 5 de diciembre de 2025 y fija un plazo de doce meses para disponer de los planes.

Las empresas y entidades del sector público con centros de trabajo de más de 200 personas trabajadoras o 100 por turno tienen hasta el 5 de diciembre de 2026 para implantar su Plan de Movilidad Sostenible al Trabajo. La obligación figura en el artículo 26 de la Ley 9/2025, de 3 de diciembre, de Movilidad Sostenible.

La ley entró en vigor el 5 de diciembre de 2025 y fija un plazo de doce meses para disponer de los planes. El Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, modificó el artículo 26, y su redacción vigente rige desde el 22 de marzo de 2026.

Qué empresas deben tener el plan

La obligación se aplica a los centros con más de 200 personas trabajadoras o 100 por turno cuyo centro de trabajo habitual sea ese centro de actividad. También alcanza a las entidades del sector público estatal.

La referencia es el centro de trabajo y no la plantilla total, ya que las empresas con más de 200 trabajadores deberán contar con planes de movilidad sostenible al trabajo en cada uno de esos centros.

La obligación figura en el artículo 26 de la Ley 9/2025, de 3 de diciembre, de Movilidad Sostenible.

Qué debe incluir el plan

El plan contempla medidas de movilidad activa, transporte colectivo, movilidad de bajas emisiones, movilidad compartida y colaborativa, recarga de vehículos cero emisiones y teletrabajo cuando sea posible. Incluye además medidas de seguridad vial y prevención de accidentes en los desplazamientos al centro de trabajo.

Se tienen en cuenta no solo las personas trabajadoras, sino también los visitantes, los proveedores y cualquier otra persona que acceda al centro.

Negociación y seguimiento

El plan se negocia con la representación legal de las personas trabajadoras. En las empresas donde no exista, se crea una comisión negociadora.

Dos años después de su aprobación, las empresas elaboran un informe de seguimiento sobre el nivel de implantación, que se repite cada dos años. Los centros con más de 1000 personas trabajadoras en municipios o áreas metropolitanas de más de 500.000 habitantes incluyen además medidas para reducir los desplazamientos en las horas punta.