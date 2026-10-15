Las y los alumnos de educación básica tendrán un descanso extra largo dado que el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP) contempla dos periodos de descanso prolongado entre octubre y noviembre de 2026. Se trata de fines de semana largo que servirán a muchas familias para organizarse.

El primero arranca el viernes 30 de octubre y las clases se reanudan el martes 3 de noviembre. Ese viernes habrá sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE), mientras que el lunes 2 corresponde a la suspensión de labores docentes por el Día de Muertos.

Los estudiantes de Educación Básica de México no tendrán clases desde el viernes 30 de octubre hasta el lunes 2 de noviembre. SEP Baja California Sur

¿Cuándo es el segundo megapuente escolar?

El siguiente descanso será a mediados de noviembre, con motivo de la conmemoración de la Revolución Mexicana. Serán otros cuatro días consecutivos sin clases, que comenzarán el viernes 13 de noviembre con motivo de registro de calificaciones que se junta con el feriado del lunes 16.

Las actividades en las aulas se retomarán el martes 17 de noviembre. Es decir, quienes se organicen con tiempo podrán planear el fin de semana largo con calma.

Además, el viernes 27 de noviembre habrá suspensión de actividades escolares por una nueva sesión del CTE. Esa fecha se suma a los descansos mencionados.

Clases: ¿qué más hay que tomar en cuenta?

Estas fechas corresponden al calendario oficial del ciclo escolar 2026-2027 para educación básica. Por eso conviene tener presentes algunos detalles:

Media superior y superior: los planteles pueden manejar calendarios distintos, así que sus estudiantes deben consultar las disposiciones de cada institución.

Trabajo: que no haya clases no significa que todas las personas trabajadoras descansen, pues los días de la SEP no siempre coinciden con los feriados obligatorios de la Ley Federal del Trabajo.

Vacaciones de invierno: comenzarán el lunes 21 de diciembre y las clases se reanudarán hasta el jueves 7 de enero de 2027.

El calendario de la SEP deja varias pausas antes de cerrar el año, y lo mejor es revisar las fechas con tiempo y confirmar con la escuela cualquier ajuste.