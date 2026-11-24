El jueves 3 de diciembre será festivo en toda la Comunidad Foral de Navarra por San Francisco Javier.

Junto con la llegada de diciembre se aproximan las próximas jornadas festivas en España, que permitirán a determinados trabajadores disfrutar de días adicionales de descanso.

En este sentido, el jueves 3 de diciembre será festivo en toda la Comunidad Foral de Navarra por San Francisco Javier, patrono de la región. La jornada también tendrá consecuencias sobre la actividad escolar y la atención presencial en algunos servicios.

El festivo está respaldado por la Resolución 390/2025, publicada en el Boletín Oficial de Navarra (BON) el 30 de junio de 2025. Según la normativa, se trata de una fiesta laboral retribuida y no recuperable.

Qué trabajadores tendrán un día libre el jueves 3 de diciembre y qué pasará con los bancos

El festivo del 3 de diciembre tiene carácter autonómico y abarcará a toda la Comunidad Foral de Navarra, por lo que será una jornada de descanso oficial en todos sus municipios.

Sin embargo, en el resto de España será un día laborable normal, ya que no forma parte del calendario de festivos nacionales.

En cuanto a los trabajadores beneficiados, comprende a aquellos que se encuentran sujetos al calendario laboral de la comunidad, tanto del sector público como privado, aunque deberán tenerse en cuenta las particularidades de cada actividad y los convenios colectivos aplicables.

Especialmente, sectores como sanidad, hostelería o transporte pueden mantener su actividad durante los festivos, según las necesidades del servicio y los turnos establecidos.

Por su parte, las sucursales bancarias de Navarra permanecerán cerradas durante la jornada festiva, aunque los usuarios podrán continuar utilizando los cajeros automáticos y los servicios de banca digital. De todas formas, se recomienda consultar los horarios específicos de cada entidad.

Cómo será la jornada el 3 de diciembre en las escuelas

El jueves 3 de diciembre tampoco habrá actividad lectiva en los centros educativos de Navarra, ya que la festividad de San Francisco Javier está contemplada en el calendario escolar oficial para el curso 2026-2027.

El jueves 3 de diciembre tampoco habrá actividad lectiva en los centros educativos de Navarra, ya que la festividad de San Francisco Javier está contemplada en el calendario escolar oficial para el curso 2026-2027. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Según el calendario laboral, Navarra tendrá dos festivos durante los primeros días de diciembre: el jueves 3, por San Francisco Javier, y el martes 8, por la Inmaculada Concepción. Por el contrario, tanto el viernes 4 como el lunes 7 serán días laborales en la comunidad.

Además, cabe recordar que el artículo 37.2 del Estatuto de los Trabajadores establece que las fiestas laborales son retribuidas y no recuperables, por lo que las horas correspondientes al descanso del 3 de diciembre no debrán compensarse posteriormente.