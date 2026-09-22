Confirman feriado el 16 de noviembre en México y habrá descanso obligatorio para trabajadores en todo el país

Tras las Fiestas Patrias y, después del descanso por el Día de la Independencia, muchos mexicanos corroboran el calendario para saber cuándo será el próximo día festivo de 2026.

El cronograma oficial indica que el siguiente descanso obligatorio para los trabajadores llegará en noviembre, con un puente de tres días que también coincidirá con una jornada de suspensión de clases para los estudiantes.

Confirman feriado el 16 de noviembre en México y habrá descanso obligatorio para trabajadores en todo el país

Conoce a continuación la fecha exacta y planifica un fin de semana largo.

¿Cuándo será el próximo puente en México?

Luego de las celebraciones por la Independencia, el calendario de feriados 2026 todavía contempla algunos días de descanso. El próximo que coincidirá para trabajadores y estudiantes será el lunes 16 de noviembre, con motivo del aniversario de la Revolución Mexicana.

Según establece el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), el tercer lunes de noviembre es considerado día de descanso obligatorio en conmemoración del 20 de noviembre, fecha en la que se celebra el inicio de la revolución de México.

Este año, el feriado caerá el lunes, por lo que quienes habitualmente trabajan de lunes a viernes podrán disfrutar de un fin de semana largo de tres días, desde el sábado 14 hasta el lunes 16.

Las actividades laborales se retomarán el martes 17 de noviembre, excepto en aquellos empleos que, por sus características, requieran prestar servicios durante el día de descanso obligatorio.

Aunque el aniversario de la Revolución Mexicana se conmemora oficialmente el 20 de noviembre, la legislación laboral establece que el descanso se traslade al tercer lunes de ese mes. Por este motivo, en 2026 el día de asueto será el lunes 16.

¿Habrá clases el 16 de noviembre?

Los alumnos de preescolar, primaria y secundaria tampoco tendrán clases el lunes 16 de noviembre. El calendario escolar 2026-2027 de la Secretaría de Educación Pública (SEP) contempla esa fecha como suspensión de labores docentes para las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

Sin embargo, existe una diferencia entre el calendario escolar y el laboral. La SEP contempla además una suspensión de clases el lunes 2 de noviembre, una fecha que no forma parte de los días de descanso obligatorio establecidos por la LFT para los trabajadores.

Después de ese feriado, el último día de descanso obligatorio previsto por la LFT para 2026 será el viernes 25 de diciembre, por Navidad. Al coincidir con viernes, quienes normalmente no trabajan durante el fin de semana podrán contar nuevamente con tres días consecutivos de descanso.

Para los estudiantes, en esa época ya estará vigente el receso escolar correspondiente al periodo de fin de año establecido por la SEP.

¿Cuánto deben pagar si trabajas el 16 de noviembre?

Los trabajadores que deban prestar servicios durante el lunes 16 de noviembre tienen derecho a recibir un pago adicional, de acuerdo con el artículo 75 de la Ley Federal del Trabajo.

La normativa establece que, además del salario correspondiente al día de descanso obligatorio, el trabajador debe recibir un salario doble por el servicio realizado. De esta manera, el ingreso total por esa jornada equivale a tres veces el salario diario.

Por ejemplo, si una persona gana 500 pesos al día y trabaja durante el feriado, deberá recibir los 500 pesos correspondientes al día de descanso, más 1,000 pesos por el trabajo realizado. En total, cobraría 1,500 pesos por esa jornada.