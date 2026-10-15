Señal de círculo rojo con una flecha negra en el medio corresponde al tipo de señales restrictivas.

Es de esas señales que muchos automovilistas ven todos los días, pero no siempre saben interpretar: un círculo rojo con una flecha negra que dobla a la derecha. De acuerdo con la normativa mexicana, pertenece al grupo de las señales restrictivas.

El Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal establece que estos dispositivos sirven para indicar limitaciones físicas o prohibiciones reglamentarias que restringen el uso de la vía federal. Entre ellos aparece la señal de vuelta continua a la derecha, identificada como SR-10.

¿Qué significa la señal de vuelta continua a la derecha?

Esta señal de tránsito restrictiva permite tomar la vuelta continua a la derecha en un cruce semaforizado, mientras los demás carriles esperan el siga.

En términos simples, señala que en ese punto se puede dar la vuelta a la derecha sin esperar a que cambie el semáforo; eso no significa que el conductor tenga prioridad.

La SR-10 Vuelta continua derecha no es una indicación de obligatoriedad de giro, sino una indicación de que permite girar hacia la derecha. Manual de señalización de carreteras

¿Es obligatorio girar en esa dirección?

La SR-10 se emplea en las intersecciones controladas por semáforos en las cuales está permitida la vuelta en forma continua. Esta señal indica a los conductores que se puede dar la vuelta sin esperar semáforo, cediendo el paso a peatones y a los vehículos de la vía a la que se incorporan. Aun así, no implica que no se pueda seguir de frente si el carril lo permite, por lo que el giro no es obligatorio.

Esta señal solamente se utilizará cuando pueda garantizarse que el paso de peatones tenga prioridad y este sea respetado por los conductores de vehículos; debe ser aprobado por la autoridad correspondiente.

Además, en México, no existe una señal de tránsito específica llamada “SR-10 VUELTA CONTINUA IZQUIERDA”. Esto quiere decir que la señalética solo aparecerá con dirección derecha.

¿Cuándo es obligatorio el giro?

Sin embargo, el Manual de señalización y dispositivos para el control del tránsito en calles y carreteras reconoce señales que implican el giro obligatorio hacia la derecha o izquierda, según corresponda. Estas son las SR-12 y SR-12A GIRO OBLIGATORIO.

Las señales SR-12 y SR-12A GIRO OBLIGATORIO son las que indican la obligatoriedad del giro. manual de señalización de carreteras

Estas indican a los conductores de vehículos que uno o varios carriles en la intersección deben usarse exclusivamente para una vuelta a la derecha o izquierda, por lo que no podrán ser ocupados por vehículos que sigan de frente.

Cuando la señal contenga el pictograma de usuarios de vehículos no motorizados como bicicletas, o vehículos de transporte público o de transporte de carga, indica que este tiene la obligación de realizar la vuelta indicada, por lo que no podrán ser ocupados por vehículos particulares u otro usuario distinto al obligado o cualquiera que desee seguir de frente.