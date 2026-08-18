El nuevo calendario escolar 2026-2027 contempla 18 días adicionales sin clases, además de los periodos oficiales de vacaciones, para los alumnos de preescolar, primaria y secundaria. Las jornadas corresponden principalmente a actividades de organización docente, sesiones del Consejo Técnico Escolar, suspensión de labores y procesos de evaluación.

De acuerdo con el calendario vigente para las escuelas públicas y particulares incorporadas al Subsistema Educativo Estatal, el ciclo escolar comenzará el 31 de agosto de 2026 y concluirá el 9 de julio de 2027. Durante este periodo están establecidos los días en que los estudiantes deberán acudir a las aulas, así como aquellos en los que las actividades escolares se interrumpirán por distintos motivos.

Así, además de los descansos correspondientes a las vacaciones de invierno y Semana Santa, las familias deberán considerar otras fechas en las que los estudiantes no tendrán clases. La distribución de estos días responde a actividades administrativas, reuniones de docentes y disposiciones oficiales contempladas en el calendario escolar 2026-2027.

¿Cuántos días descansarán los alumnos en total? Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación

Consejo Técnico Escolar: habrá ocho días sin clases

Una parte importante de los días adicionales corresponde a las sesiones ordinarias del Consejo Técnico Escolar (CTE). Estas jornadas están destinadas al trabajo de los docentes y de las autoridades escolares, por lo que los alumnos no acuden a las aulas. El calendario contempla ocho sesiones ordinarias a lo largo del ciclo escolar.

Las fechas están distribuidas prácticamente durante todo el año lectivo, por lo que las familias deberán tomarlas en cuenta al organizar actividades, cuidados y traslados de los estudiantes.

25 de septiembre de 2026

30 de octubre de 2026

27 de noviembre de 2026

29 de enero de 2027

26 de febrero de 2027

30 de abril de 2027

28 de mayo de 2027

25 de junio de 2027

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Suspensiones y evaluación también modificarán las clases

A los ocho días destinados al Consejo Técnico Escolar se suman siete jornadas de suspensión de labores docentes establecidas dentro del calendario. En estas fechas tampoco se desarrollarán clases ordinarias para los alumnos de educación básica.

Las suspensiones están distribuidas entre septiembre de 2026 y mayo de 2027, por lo que algunas coincidirán con días festivos o conmemoraciones contempladas por las autoridades educativas.

16 de septiembre de 2026

2 de noviembre de 2026

16 de noviembre de 2026

6 de enero de 2027

1 de febrero de 2027

15 de marzo de 2027

5 de mayo de 2027

Además, el calendario contempla tres fechas destinadas al registro de calificaciones, que se suman al conteo de jornadas en las que los estudiantes no tendrán clases ordinarias:

13 de noviembre de 2026

5 de marzo de 2027

2 de julio de 2027

El programa Alimentación para el Bienestar abrió registro en el Estado de México. Mujeres de 50 a 64 años en situación vulnerable pueden solicitar canastas alimentarias gratuitas. Gobierno de Edomex

¿Cuántos días descansarán los alumnos en total?

Al sumar los ocho días del Consejo Técnico Escolar, siete suspensiones de labores docentes y tres jornadas de registro de calificaciones, se obtiene un total de 18 días adicionales sin clases, sin incluir los periodos vacacionales. Esta distribución aparece en el calendario oficial para preescolar, primaria y secundaria.

A estos días se deben agregar los periodos de vacaciones señalados en el mismo documento. Por ello, para las familias no basta con revisar únicamente las fechas de inicio y conclusión del ciclo, sino que será necesario considerar todas las jornadas marcadas durante el año escolar.

Inicio de clases: 31 de agosto de 2026.

Fin de clases: 9 de julio de 2027.

Días adicionales sin clases: 18.

Motivos: Consejo Técnico Escolar, suspensión de labores docentes y registro de calificaciones.

Vacaciones: los periodos señalados expresamente en el calendario escolar.

Nivel educativo: preescolar, primaria y secundaria.

En consecuencia, el calendario escolar 2026-2027 no significa que los alumnos permanezcan en las aulas durante todos los días hábiles entre agosto y julio: existen 18 jornadas adicionales que deben marcarse en el calendario familiar, independientemente de las vacaciones oficiales.