La alineación reunirá dos planetas, una estrella y la Luna en uno de los encuentros celestes más poco frecuentes del siglo. Imagen ilustrativa.

El cielo ofrecerá un espectáculo astronómico poco frecuente el próximo 30 de noviembre de 2026. Júpiter, Marte, Régulo y la Luna coincidirán en una pequeña región del firmamento, en un fenómeno que, según cálculos astronómicos, reúne unas condiciones de brillo y proximidad que solo se han repetido siete veces entre 1900 y 2099.

El acontecimiento podrá observarse desde España a simple vista y durante la madrugada, antes del amanecer. Aunque no se trata de una alineación física de los cuatro cuerpos en el espacio, desde la Tierra parecerán agrupados en el cielo. La hora y la posición variarán según la ciudad desde la que se realice la observación.

A qué hora observar el fenómeno astronómico del 30 de noviembre

En España, el mejor momento para contemplar el encuentro dependerá de la ciudad. Según las estimaciones de visibilidad publicadas por Star Walk , estos serán los horarios:

Madrid: a las 07:14 horas. Los cuatro objetos ocuparán un área de 6,9 grados.

Barcelona: a las 06:52 horas. La separación será de 7,1 grados.

Sevilla: a las 07:17 horas. El grupo abarcará 6,8 grados.

En las tres ciudades, la Luna será el objeto que se encuentre más cerca del horizonte, aunque permanecerá a una altura considerable: entre 59 y 64 grados.

El fenómeno astronómico podrá observarse a simple vista desde distintas ciudades de España, antes del amanecer. Imagen ilustrativa. Freepik

Cómo distinguir los cuatro cuerpos celestes durante el fenómeno

Cada integrante del grupo tendrá características que permitirán identificarlo :

Júpiter: será el punto más brillante, con una magnitud aparente de -2,2.

Marte: tendrá un tono rojizo y una magnitud aproximada de 0,5.

Régulo: presentará un brillo blanco azulado. Es la estrella más brillante de la constelación de Leo.

La Luna: estará en fase menguante y funcionará como referencia para localizar los otros tres objetos.

Para observarlos no será necesario utilizar instrumentos ópticos, aunque unos prismáticos pueden ayudar a apreciar mejor el conjunto.

Por qué este encuentro astronómico es tan poco frecuente

La singularidad del acontecimiento está en la coincidencia de cuatro objetos con características concretas: dos planetas muy brillantes, una estrella destacada y la Luna, todos concentrados en una región reducida del cielo.

Según el análisis publicado por Star Walk, basado en las efemérides DE440s del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA (JPL), solo se identificaron siete agrupaciones comparables entre 1900 y 2099. La anterior ocasión en la que coincidieron estos mismos cuatro cuerpos fue el 24 de abril de 1980, cuando llegaron a ocupar una región todavía más pequeña, de 2,8 grados.