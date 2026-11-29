Un país de América Latina autorizó el ingreso de tropas de Rusia, China y Estados Unidos.

Un país de América Latina habilitó el ingreso de efectivos militares, equipos, buques y aeronaves de Rusia, China y Estados Unidos durante el primer semestre de 2027.

La medida también contempla la participación de fuerzas de otros países de la región y establece las condiciones para realizar ejercicios conjuntos en su territorio.

Se trata de Nicaragua, donde el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo impulsó una autorización para permitir el tránsito y estacionamiento de personal militar extranjero.

La disposición contempla actividades de intercambio, entrenamiento y asistencia humanitaria , además de operaciones de búsqueda y rescate ante emergencias y desastres.

Nicaragua autorizó el ingreso de tropas extranjeras hasta junio de 2027: qué dice el decreto

La autorización quedó establecida mediante el Decreto Presidencial N.º 13-2026, firmado por Daniel Ortega y Rosario Murillo y publicado en La Gaceta, el Diario Oficial de Nicaragua, el 29 de octubre de 2026.

Posteriormente, la Asamblea Nacional ratificó la medida mediante el Decreto A.N. N.º 8935, publicado el 30 de octubre.

El documento habilita el ingreso, tránsito y estacionamiento de efectivos militares, naves y aeronaves de las fuerzas armadas de los países incluidos en la disposición.

El permiso comprende el período entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2027. Durante esos seis meses, las fuerzas extranjeras podrán participar en actividades coordinadas con el Ejército de Nicaragua, de acuerdo con los objetivos y las condiciones detallados en el texto oficial.

Nicaragua autorizó el ingreso de tropas extranjeras hasta junio de 2027: qué dice el decreto. Fuente: Unsplash.

Qué países podrán ingresar con tropas, buques y aeronaves a Nicaragua

El decreto incluye a cinco países y a las fuerzas armadas de los integrantes de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas (CFAC).

La lista contempla:

Rusia: podrá ingresar con efectivos militares, equipos, naves y aeronaves para realizar ejercicios de adiestramiento, intercambio de experiencias y operaciones de asistencia humanitaria.

China: está incluida entre los países autorizados para el ingreso de personal y medios militares.

Estados Unidos: podrá participar con efectivos, buques y aeronaves en las actividades previstas.

México: también quedó incorporado a la autorización.

Guatemala, El Salvador, Honduras y República Dominicana: están contemplados a través de la CFAC.

La disposición también habilita la salida de militares, buques y aeronaves del Ejército de Nicaragua hacia otros países para participar en ejercicios de intercambio, instrucción y adiestramiento.

Qué países podrán ingresar con tropas, buques y aeronaves a Nicaragua. Fuente: Magnific.

Qué actividades podrán realizar las fuerzas militares extranjeras

El texto establece que las operaciones tendrán objetivos de carácter humanitario y de cooperación militar. Entre las actividades contempladas figuran:

Ejercicios de adiestramiento e intercambio de experiencias.

Operaciones de ayuda humanitaria.

Misiones de búsqueda, salvamento y rescate.

Asistencia ante situaciones de emergencia y desastres naturales.

Intercambio de conocimientos técnicos y profesionales entre los ejércitos.

En el caso de Rusia, el decreto detalla distintas actividades junto con unidades del Ejército nicaragüense, entre ellas operaciones de búsqueda y rescate, ejercicios con fuerzas terrestres, aéreas y navales e intercambio de experiencias en espacios marítimos.

Para Estados Unidos, la autorización contempla el ingreso de personal militar, naves y aeronaves, así como el uso de puertos y aeropuertos para desarrollar operaciones de ayuda humanitaria, búsqueda, salvamento y rescate.

Hasta cuándo estará vigente la autorización de Nicaragua

La medida tendrá vigencia durante el primer semestre de 2027, desde el 1 de enero hasta el 30 de junio. Una vez finalizado ese período, la autorización prevista en estos decretos dejará de cubrir las actividades contempladas para ese semestre.

La decisión fue formalizada mediante dos instrumentos: el decreto presidencial que habilitó inicialmente el ingreso de las fuerzas extranjeras y la posterior ratificación de la Asamblea Nacional. Ambos documentos fueron publicados en el Diario Oficial nicaragüense.