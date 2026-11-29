El esperado lanzamiento de Rockstar no cuenta con versión para PC y el encarecimiento global del hardware elevó el costo de entrada a las consolas actuales.

Con el desembarco de GTA VI convertido en el fenómeno gamer de la generación, quienes no poseen una consola actual ni pueden jugarlo en PC (plataforma en la que el título no está disponible) se encuentran con una barrera económica importante por la suba de precios en el hardware asociada a la crisis de componentes por la inteligencia artificial.

La edición estándar del juego se ubica en torno a los $146.800, mientras que la Ultimate Edition trepa a $183.500 al incorporar cosméticos, vehículos, comercios exclusivos y una actividad extra contra una banda criminal, sin sumar misiones de la historia principal.

Para evitar un gasto innecesario de entrada, la recomendación práctica es adquirir primero el juego base de $146.800 y, solo en caso de querer exprimir todo el contenido adicional, pagar la diferencia de $36.700 en las tiendas digitales de PlayStation o Xbox.

El método más económico: jugar en la nube desde una Xbox One

Debido al esquema de límite de horas mensuales en la nube, Game Pass Essential ofrece 5 horas al mes, Game Pass Premium incluye 10 horas y Game Pass Ultimate brinda 15 horas por unos $38.517 mensuales (con una promoción inicial de 14 días por $1.835).

Quienes necesiten más tiempo pueden sumar paquetes extra de 10 horas ($6.404), 25 horas ($12.827) o 50 horas ($20.167):

Entrada mínima con prueba: sumando el juego base más los 14 días de prueba de Game Pass Ultimate con 15 horas de streaming, el costo arranca en torno a los $148.635 .

Con margen amplio de horas: agregando 75 horas adicionales para jugar con tranquilidad, el gasto total ronda los $179.830.

Esta vía tiene dos condiciones importantes a tener en cuenta: la versión que se transmite por streaming corresponde a la de Xbox Series S y el acceso está bloqueado en PC, por lo que resulta indispensable contar con una Xbox One.

La edición estándar del juego se ubica en torno a los $146.800, mientras que la Ultimate Edition trepa a $183.500. Fuente: Rockstar Games

Cuánto sale comprar consola y juego en PlayStation y Xbox Series

Para quienes parten desde cero y deben adquirir tanto el hardware como el juego estándar, los valores de referencia en pesos argentinos se ubican en los siguientes rangos:

Xbox Series S + juego: equivale a unos $1.064.300 ($917.482 de consola más $146.800 del título), aunque presenta fuertes recortes gráficos y un rendimiento muy bajo en esta entrega.

PS5 Digital + juego: asciende a $1.247.800 ($1.100.982 más $146.800), manteniendo exactamente el mismo hardware interno que la versión estándar. asciende a($1.100.982 más $146.800), manteniendo exactamente el mismo hardware interno que la versión estándar.

PS5 con lector + juego: ronda los $1.339.550 ($1.192.732 más $146.800), una diferencia de $91.750 frente al modelo digital que permite aprovechar juegos físicos más baratos y el catálogo de PS4.

Xbox Series X + juego: trepa hasta $1.614.800 ($1.467.982 más $146.800), ofreciendo un rendimiento superior al de la PS5 base pero con escasa disponibilidad en tiendas.

PS5 Pro + juego: alcanza los $1.798.300 ($1.651.482 más $146.800), sin lector de discos incluido de fábrica.

Qué opción conviene elegir según el presupuesto

Si bien la PS5 Pro entrega la mejor calidad visual y estabilidad del mercado a un costo cercano a $1,8 millones, y la Xbox Series X ofrece un gran desempeño por encima de $1,6 millones, la PlayStation 5 estándar (tanto en su edición digital como con lector) se posiciona como la alternativa más equilibrada en relación precio-calidad, sosteniendo una buena tasa de cuadros en persecuciones y resintiéndose apenas en escenas con múltiples explosiones o choques simultáneos.

Por el contrario, la Xbox Series S queda desaconsejada como compra nueva debido a su elevado costo superior al millón de pesos frente a su pobre rendimiento técnico en el juego, quedando relegada únicamente como la edición que se ejecuta mediante streaming para quienes ya poseen una vieja Xbox One.