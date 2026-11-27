El despliegue forma parte de un recorrido internacional que también incluye otros destinos de América Latina.

La presencia de un buque de Corea del Sur en América Latina despertó la atención por la cantidad de militares y armamento que transporta. Se trata de una embarcación de la Armada surcoreana que desplegó 412 personas a bordo, entre tropas, cadetes y tripulantes, en Perú.

El buque ROKS Hansando ingresó al territorio peruano como parte de una misión naval que contempla distintas escalas internacionales. La embarcación cuenta con cañones de 76 y 40 milímetros y permanecerá temporalmente en el puerto del Callao, luego de que el Gobierno de Perú autorizara su ingreso y el de su personal.

El despliegue forma parte de un crucero de institución organizado por Corea del Sur, que busca capacitar a sus tropas y fortalecer los vínculos militares con otros países. La travesía tiene una duración prevista de cuatro meses y también incluye actividades de cooperación y promoción de la industria de defensa surcoreana.

Cómo es el buque de Corea del Sur que llegó a América Latina con militares y armamento

El buque ROKS Hansando (ATH-81), perteneciente a la Armada de Corea del Sur, llegó a Perú como parte de un crucero internacional de instrucción naval. La embarcación tiene 142,2 metros de eslora y un desplazamiento de 6,235 toneladas a plena carga. A bordo viajan 412 personas, entre ellas 44 oficiales, 144 cadetes, 112 tripulantes y personal de apoyo de distintas áreas.

Además de su función como buque escuela, cuenta con armamento naval que incluye un cañón de 76 milímetros y otro de 40 milímetros, junto con sistemas de contramedidas defensivas. Su presencia en territorio peruano fue autorizada mediante la Resolución Legislativa 32748, que permitió el ingreso temporal de la embarcación, su personal y sus armas. La escala contempla una permanencia en el puerto del Callao entre el 24 y el 27 de noviembre de 2026, mientras que abandonará las aguas peruanas el 30 de dicho mes.

Su recorrido forma parte de un operativo de instrucción naval que se extenderá durante cuatro meses. Fuente: Marina de Guerra del Perú (@naval_peru)

Por qué Corea del Sur envió militares y un buque a Perú

El despliegue forma parte de un crucero de entrenamiento de cuatro meses organizado por la Armada surcoreana. La misión comenzó el 11 de septiembre de 2026 y tiene como objetivo principal capacitar a los cadetes mediante ejercicios navales, prácticas operativas y visitas a instalaciones militares de otros países. El recorrido también contempla intercambios con fuerzas armadas extranjeras y actividades de cooperación internacional.

A su vez, el viaje busca fortalecer las relaciones diplomáticas y militares de Corea del Sur con los países que visita, además de promover su industria de defensa en mercados internacionales. Perú y Chile forman parte de las escalas latinoamericanas previstas.