Confirmado y oficial | El Ejército Argentino recibirá los dos helicópteros Sikorsky UH-60 Black Hawk: en qué fecha arribarán y cuándo serán presentados.

Tras meses de incertidumbre por la fecha exacta, el ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti, confirmó en qué fecha arribarán los primeros dos helicópteros Sikorsky UH-60 Black Hawk desde Estados Unidos a la Argentina para incorporarse al Ejército y cuándo serán presentados de manera oficial.

Se trata de las primeras 2 aeronaves de 4 que adquirió la Argentina para sumarlas a la Dirección de Aviación de Ejército.

En qué fecha arribarán y cuándo serán presentados

Los dos helicópteros llegarán a la Argentina el próximo 18 de diciembre y serán presentados el 22 de diciembre , según confirmó el sitio especializado Zona Militar.

Los mismo llegarán a Ezeiza dentro de un avión de carga y será momento marcará un avance y modernización de las capacidades de aviación en manos de la fuerza.

Confirmado y oficial | El Ejército Argentino recibirá los dos helicópteros Sikorsky UH-60 Black Hawk: en qué fecha arribarán y cuándo serán presentados. Zona Militar

Cabe destacar que estos son los primeros 2 helicópteros de 4 que compró la Argentina y que se incorporarán a la Dirección de Aviación de Ejército. La inversión fue de US$28 millones por las cuatro aeronaves, lo que incluye repuestos e insumos para las primeras 480 horas de vuelo.

Otro dato importante de esta operación es que el Ejército aspira a alcanzar hasta 10 unidades de estas aeronaves hacia finales del 2028; sin embargo, estas etapas están sujetas a disponibilidad presupuestaria y a formalización de nuevos acuerdos.

Qué características tienen los helicópteros Sikorsky UH-60 Black Hawk

Los UH-60 Black Hawk son considerados por muchos especialistas como las “halcones negras” del cielo militar moderno: robustos, versátiles, capaces de operar en condiciones extremas y con una reputación grande en conflictos de todo el mundo.

Su incorporación al Ejército Argentino se traduce en una recuperación de capacidades en el transporte aéreo mediano y asalto aéreo .

Los Black Hawk permiten:

Transporte táctico de tropas y material.

Apoyo de fuego cercano.

Evacuación sanitaria.

Operaciones en alta montaña y zonas patagónicas.

En este marco, la fuerza ya trabaja e la preparación de futuras tripulaciones y personal técnico mediante capacitaciones en Colombia, un país que tiene mucha experiencia en operación y mantenimiento con esta familia de helicópteros.