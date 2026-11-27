Tras meses de incertidumbre por la fecha exacta, el ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti, confirmó en qué fecha arribarán los primeros dos helicópteros Sikorsky UH-60 Black Hawk desde Estados Unidos a la Argentina para incorporarse al Ejército y cuándo serán presentados de manera oficial.
Se trata de las primeras 2 aeronaves de 4 que adquirió la Argentina para sumarlas a la Dirección de Aviación de Ejército.
En qué fecha arribarán y cuándo serán presentados
Los dos helicópteros llegarán a la Argentina el próximo 18 de diciembre y serán presentados el 22 de diciembre, según confirmó el sitio especializado Zona Militar.
Los mismo llegarán a Ezeiza dentro de un avión de carga y será momento marcará un avance y modernización de las capacidades de aviación en manos de la fuerza.
Cabe destacar que estos son los primeros 2 helicópteros de 4 que compró la Argentina y que se incorporarán a la Dirección de Aviación de Ejército. La inversión fue de US$28 millones por las cuatro aeronaves, lo que incluye repuestos e insumos para las primeras 480 horas de vuelo.
Otro dato importante de esta operación es que el Ejército aspira a alcanzar hasta 10 unidades de estas aeronaves hacia finales del 2028; sin embargo, estas etapas están sujetas a disponibilidad presupuestaria y a formalización de nuevos acuerdos.
Qué características tienen los helicópteros Sikorsky UH-60 Black Hawk
Los UH-60 Black Hawk son considerados por muchos especialistas como las “halcones negras” del cielo militar moderno: robustos, versátiles, capaces de operar en condiciones extremas y con una reputación grande en conflictos de todo el mundo.
Su incorporación al Ejército Argentino se traduce en una recuperación de capacidades en el transporte aéreo mediano y asalto aéreo.
Los Black Hawk permiten:
- Transporte táctico de tropas y material.
- Apoyo de fuego cercano.
- Evacuación sanitaria.
- Operaciones en alta montaña y zonas patagónicas.
En este marco, la fuerza ya trabaja e la preparación de futuras tripulaciones y personal técnico mediante capacitaciones en Colombia, un país que tiene mucha experiencia en operación y mantenimiento con esta familia de helicópteros.