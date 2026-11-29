La exención rige para estancias de hasta 90 días en todo el espacio Schengen. (Imagen ilustrativa)

Quince países de América latina pueden viajar a España sin visado y quedarse hasta 90 días como turistas. La exención rige para todo el espacio Schengen, aunque quien llega a la frontera debe poder acreditar los requisitos de entrada.

El plazo se cuenta dentro de cualquier periodo de 180 días, y la regla es la misma para todos los viajeros exentos. A continuación, qué países entran en la lista y qué suelen pedir en el control fronterizo para prepararse de antemano.

Los 15 países latinoamericanos exentos de visado

Según los anexos del Reglamento (UE) 2018/1806, están exentos de visado:

Argentina

Brasil

Chile

Colombia

Costa Rica

El Salvador

Guatemala

Honduras

México

Nicaragua

Panamá

Paraguay

Perú

Uruguay

Venezuela

La lista la fija la Unión Europea y ningún Gobierno puede modificarla por su cuenta. Además, quien tiene doble nacionalidad puede usar el pasaporte más favorable.

Los turistas latinoamericanos pueden permanecer en España hasta 90 días sin visado. (Imagen ilustrativa) Fuente: Shutterstock Shutterstock

Los países de América latina que sí necesitan visado

El mismo reglamento obliga a tramitar un visado Schengen en un consultado antes de viajar a los ciudadanos de Bolivia, Cuba, Ecuador, la República Dominicana y Haití.

Según informó España Abogados, la tasa general es de 90 euros y el consulado tiene 15 días naturales para resolver, plazo que puede ampliarse hasta 45.

Qué piden en la frontera aunque no haga falta visado

Cable aclarar que estar exento de un visado no da derecho automático a entrar al país, porque el agente puede exigir que se acrediten las condiciones del viaje. El pasaporte debe haberse emitido en los últimos 10 años y tener al menos tres meses de validez tras la salida prevista.

Entre los requisitos figuran los siguientes:

Solvencia de 122,10 euros por persona y día , con un mínimo de 1098,90 euros.

Billete de vuelta cerrado .

Alojamiento o carta de invitación .

Seguro médico de viaje.

La entrada puede denegarse si hay indicios de que el viaje no es turístico, por ejemplo un billete solo de ida o poco dinero. Tampoco se pueden llevar más de 10.000 euros en efectivo sin declararlos.

Cómo se cuentan los 90 días de estancia

Los 90 días no se cuentan por viaje ni por año, sino en una ventana móvil. Cada vez que se entra, se revisan los 180 días anteriores y se suman los ya pasados en el espacio Schengen, de modo que quien estuvo 60 días entre enero y marzo y vuelve en mayo solo dispone de 30, y los días se recuperan de a uno a medida que los más antiguos salen de la ventana.