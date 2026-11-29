El Enterprise entró en servicio en 1961 como el primer portaaviones de propulsión nuclear del mundo.

El USS Enterprise (CVN 65), el primer portaaviones de propulsión nuclear del mundo, inició su último traslado el 2 de noviembre de 2026. La Armada de Estados Unidos informó que el buque partió del astillero Newport News Shipbuilding, en Virginia, con destino a Mobile, Alabama, donde será desmantelado.

El portaaviones entró en servicio en 1961 y su trayectoria en la Armada superó los 50 años. Durante su etapa operativa recorrió más de un millón de millas náuticas con propulsión nuclear y participó en operaciones estadounidenses durante la Guerra Fría, la guerra de Vietnam y los conflictos posteriores a los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Dónde desmantelarán el USS Enterprise y cuándo salió de servicio

Mobile es el destino que la Armada anunció para el desmantelamiento. Allí, la Guardia Costera estableció dos zonas temporales de seguridad para el arribo del buque y los trabajos posteriores. La disposición, publicada en el Registro Federal, restringe el ingreso de personas y embarcaciones a esas áreas salvo autorización.

El retiro del Enterprise se hizo por etapas. La Armada lo inactivó en diciembre de 2012 y completó la extracción del combustible de sus reactores en 2017. La baja oficial se realizó el 3 de febrero de 2017 en una ceremonia en el hangar del propio buque. Fue la primera vez que la Armada dio de baja un portaaviones de propulsión nuclear.

El USS Enterprise salió remolcado del astillero de Newport News el 2 de noviembre de 2026, rumbo a Mobile, Alabama, donde será desmantelado. Fuente: HII, vía USNI News

Qué buque llevará el nombre Enterprise después del CVN 65

El CVN 65 fue el octavo buque de la Armada estadounidense en llevar el nombre Enterprise. Lo construyó Newport News Shipbuilding, el mismo astillero del que salió en su último viaje. Su bautismo tuvo lugar el 24 de septiembre de 1960, un año antes de su entrada en servicio.

El nombre lo llevará el futuro Enterprise (CVN 80), un portaaviones de la clase Gerald R. Ford. Será el noveno buque de la Armada de Estados Unidos en llevarlo.