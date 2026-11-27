El objetivo central del ejercicio fue fortalecer la interoperabilidad entre los ejércitos de ambos países, con eje en la lucha contra el narcotráfico. (Fuente: ChatGPT imagen ilustrativa | El Cronista USA).

Estados Unidos envió más de 300 soldados a Colombia para un ejercicio militar conjunto centrado en la lucha contra el narcotráfico. El Ministerio de Defensa del país receptor confirmó oficialmente el ingreso de las tropas estadounidenses, que participaron del ejercicio “Vanguardia del Sur 2026” junto a las fuerzas locales.

El país que recibió a las tropas estadounidenses, Colombia, es un histórico socio de Estados Unidos en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico.

Estados Unidos desplegó sus tropas en este país de América Latina: más de 300 soldados

El ejercicio reunió a militares de ambos países en territorio colombiano, en el marco de la cooperación militar que une a las dos naciones desde hace décadas.

Fue el propio Ministerio de Defensa de Colombia el que confirmó oficialmente la llegada de los militares estadounidenses. Según la comunicación oficial, más de 300 efectivos del Ejército de Estados Unidos, infantería ligera de un batallón de montaña, participaron del ejercicio multinacional “Vanguardia del Sur 2026”, junto a tropas colombianas.

La información fue respaldada también por el Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia y por el Ejército de Estados Unidos, que denomina al ejercicio “Southern Vanguard”.

Dónde y cuándo se desarrollaron los ejercicios militares

El ejercicio se desarrolló entre el 27 de octubre y el 11 de noviembre de 2026. La sede principal fue el Fuerte Militar de Tolemaida, ubicado en Nilo, departamento de Cundinamarca, uno de los centros de entrenamiento más importantes de las Fuerzas Militares colombianas.

Una de las maniobras, de evacuación aeromédica, se realizó en la Escuela de Caballería, en Bogotá. En total, las actividades se extendieron por unas dos semanas.

Más de 300 efectivos del Ejército de Estados Unidos participaron del ejercicio multinacional “Vanguardia del Sur 2026”, junto a tropas colombianas. Fuente: Comando General Fuerzas Militares de Colombia

Para qué: el foco antinarco

El objetivo central del ejercicio fue fortalecer la interoperabilidad entre los ejércitos de ambos países, es decir, su capacidad para operar en forma coordinada, con eje en la lucha contra el narcotráfico.

Según la información oficial, el entrenamiento también abarcó otras áreas: la minería ilegal, la amenaza de los drones (sistemas aéreos no tripulados) y la evacuación médica.

Del lado colombiano participó, entre otras unidades, el Batallón de Operaciones Terrestres contra el Narcotráfico, que intercambió tácticas y procedimientos con sus pares estadounidenses. El propósito declarado fue preparar a las unidades frente a la criminalidad de los grupos armados organizados que operan en el territorio.