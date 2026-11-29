El Banco Provincia confirmó el cambio de horario de verano en varias sucursales bonaerenses. (Foto: IA)

Desde este lunes 30 de noviembre, los bancos de 108 municipios de la provincia de Buenos Aires implementan el horario de verano y funcionarán de 8 a 13 h.

La medida, informada por el Banco Provincia, busca evitar la exposición de las personas a las altas temperaturas durante el verano.

El nuevo horario fue establecido por el Gobierno bonaerense a través del Decreto N° 2298/2026, publicado en el Boletín Oficial, y se extenderá hasta mediados de marzo del próximo año, en varios distritos de la región.

¿Qué bancos tendrán nuevo horario de verano y desde cuándo cambia la atención?

A partir del lunes 30 de noviembre, las sucursales de los bancos públicos y privados ubicadas en los municipios adheridos adelantarán dos horas su apertura y atenderán al público entre las 8 y las 13 horas.

La modificación fue impulsada por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires con el objetivo de preservar a los clientes y trabajadores de la exposición a las altas temperaturas propias de la temporada de verano.

Según lo establecido en el Decreto N° 2298/2026, el esquema se mantendrá vigente hasta el miércoles 23 de marzo de 2027, inclusive. Cabe destacar que el jueves 24 de marzo será feriado nacional por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, mientras que el viernes 25 será Viernes Santo.

El Banco Provincia confirmó el adelanto de dos horas en las operaciones de distintas sucursales por el horario de verano. (Foto: Banco Provincia) Fuente: Banco provincia

¿Cuáles son los 108 municipios bonaerenses que tendrán horario bancario de 8 a 13?

El nuevo horario alcanzará a 108 municipios bonaerenses, entre los que destacan La Plata, Bahía Blanca, Mar del Plata, Tandil, Junín, Pergamino, Olavarría y San Nicolás .

El listado oficial incluye a los siguientes distritos:

25 de Mayo

9 de Julio

Adolfo Alsina

Adolfo Gonzales Chaves

Alberti

Arrecifes

Ayacucho

Azul

Bahía Blanca

Balcarce

Baradero

Benito Juárez

Berisso

Bolívar

Bragado

Brandsen

Campana

Cañuelas

Capitán Sarmiento

Carlos Casares

Carlos Tejedor

Carmen de Areco

Castelli

Chacabuco

Chascomús

Chivilcoy

Colón

Coronel de Marina L. Rosales

Coronel Dorrego

Coronel Pringles

Coronel Suárez

Daireaux

Dolores

Ensenada

Exaltación de la Cruz

Florentino Ameghino

General Alvarado

General Alvear

General Arenales

General Belgrano

General Guido

General Juan Madariaga

General Lamadrid

General Las Heras

General Lavalle

General Paz

General Pinto

General Pueyrredón

General Rodríguez

General Viamonte

General Villegas

Guaminí

Hipólito Yrigoyen

Junín

La Costa

La Plata

Laprida

Las Flores

Leandro N. Alem

Lezama

Lincoln

Lobería

Lobos

Luján

Magdalena

Maipú

Mar Chiquita

Marcos Paz

Mercedes

Monte

Monte Hermoso

Navarro

Necochea

Olavarría

Patagones

Pehuajó

Pellegrini

Pergamino

Pila

Pinamar

Puán

Punta Indio

Ramallo

Rauch

Rivadavia

Rojas

Roque Pérez

Saavedra

Saladillo

Salliqueló

Salto

San Andrés de Giles

San Antonio de Areco

San Cayetano

San Nicolás

San Pedro

San Vicente

Suipacha

Tandil

Tapalqué

Tordillo

Tornquist

Trenque Lauquen

Tres Arroyos

Tres Lomas

Villa Gesell

Villarino

Zárate

¿Qué sucursales bancarias mantendrán el horario habitual de 10 a 15?

El cambio horario no alcanzará a todas las sucursales de la provincia. Las entidades ubicadas en la ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y en la región del Conurbano bonaerense continuarán atendiendo al público en su franja habitual, de 10 a 15.