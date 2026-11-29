Desde este lunes 30 de noviembre, los bancos de 108 municipios de la provincia de Buenos Aires implementan el horario de verano y funcionarán de 8 a 13 h.
La medida, informada por el Banco Provincia, busca evitar la exposición de las personas a las altas temperaturas durante el verano.
El nuevo horario fue establecido por el Gobierno bonaerense a través del Decreto N° 2298/2026, publicado en el Boletín Oficial, y se extenderá hasta mediados de marzo del próximo año, en varios distritos de la región.
¿Qué bancos tendrán nuevo horario de verano y desde cuándo cambia la atención?
A partir del lunes 30 de noviembre, las sucursales de los bancos públicos y privados ubicadas en los municipios adheridos adelantarán dos horas su apertura y atenderán al público entre las 8 y las 13 horas.
La modificación fue impulsada por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires con el objetivo de preservar a los clientes y trabajadores de la exposición a las altas temperaturas propias de la temporada de verano.
Según lo establecido en el Decreto N° 2298/2026, el esquema se mantendrá vigente hasta el miércoles 23 de marzo de 2027, inclusive. Cabe destacar que el jueves 24 de marzo será feriado nacional por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, mientras que el viernes 25 será Viernes Santo.
¿Cuáles son los 108 municipios bonaerenses que tendrán horario bancario de 8 a 13?
El nuevo horario alcanzará a 108 municipios bonaerenses, entre los que destacan La Plata, Bahía Blanca, Mar del Plata, Tandil, Junín, Pergamino, Olavarría y San Nicolás.
El listado oficial incluye a los siguientes distritos:
- 25 de Mayo
- 9 de Julio
- Adolfo Alsina
- Adolfo Gonzales Chaves
- Alberti
- Arrecifes
- Ayacucho
- Azul
- Bahía Blanca
- Balcarce
- Baradero
- Benito Juárez
- Berisso
- Bolívar
- Bragado
- Brandsen
- Campana
- Cañuelas
- Capitán Sarmiento
- Carlos Casares
- Carlos Tejedor
- Carmen de Areco
- Castelli
- Chacabuco
- Chascomús
- Chivilcoy
- Colón
- Coronel de Marina L. Rosales
- Coronel Dorrego
- Coronel Pringles
- Coronel Suárez
- Daireaux
- Dolores
- Ensenada
- Exaltación de la Cruz
- Florentino Ameghino
- General Alvarado
- General Alvear
- General Arenales
- General Belgrano
- General Guido
- General Juan Madariaga
- General Lamadrid
- General Las Heras
- General Lavalle
- General Paz
- General Pinto
- General Pueyrredón
- General Rodríguez
- General Viamonte
- General Villegas
- Guaminí
- Hipólito Yrigoyen
- Junín
- La Costa
- La Plata
- Laprida
- Las Flores
- Leandro N. Alem
- Lezama
- Lincoln
- Lobería
- Lobos
- Luján
- Magdalena
- Maipú
- Mar Chiquita
- Marcos Paz
- Mercedes
- Monte
- Monte Hermoso
- Navarro
- Necochea
- Olavarría
- Patagones
- Pehuajó
- Pellegrini
- Pergamino
- Pila
- Pinamar
- Puán
- Punta Indio
- Ramallo
- Rauch
- Rivadavia
- Rojas
- Roque Pérez
- Saavedra
- Saladillo
- Salliqueló
- Salto
- San Andrés de Giles
- San Antonio de Areco
- San Cayetano
- San Nicolás
- San Pedro
- San Vicente
- Suipacha
- Tandil
- Tapalqué
- Tordillo
- Tornquist
- Trenque Lauquen
- Tres Arroyos
- Tres Lomas
- Villa Gesell
- Villarino
- Zárate
¿Qué sucursales bancarias mantendrán el horario habitual de 10 a 15?
El cambio horario no alcanzará a todas las sucursales de la provincia. Las entidades ubicadas en la ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y en la región del Conurbano bonaerense continuarán atendiendo al público en su franja habitual, de 10 a 15.