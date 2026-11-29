El brownie es uno de los dulces más elegidos por los amantes del chocolate. Su textura húmeda y su sabor intenso lo convierten en una opción habitual para acompañar el café o disfrutar como postre. Sin embargo, existe una alternativa más sencilla que permite preparar este clásico con pocos ingredientes y sin recurrir a la receta tradicional.

La chef española Marta Verona, ganadora de MasterChef 6 en España, compartió una preparación diferente: un brownie sin harinas ni azúcar agregada que se cocina directamente en una sartén y no necesita horno. La propuesta utiliza frutas maduras como base y se puede personalizar con distintos agregados.

La receta de brownie saludable de Marta Verona: cómo prepararlo en sartén

La clave de esta versión está en utilizar bananas maduras para aportar dulzor y consistencia, en lugar de incorporar harina y azúcar. A estos ingredientes se suman huevos, cacao puro y levadura química, que permiten conseguir una preparación de textura similar a la del brownie tradicional.

Una de sus principales ventajas es el método de cocción: no hace falta precalentar el horno ni utilizar moldes. Solo se necesita una sartén antiadherente, una tapa y unos minutos a fuego bajo.

“Está tremendo”, aseguró la chef sobre su creación. Para darle un toque personal, también se pueden incorporar nueces, chocolate negro, canela o esencia de vainilla.

La receta de brownie saludable de Marta Verona: cómo prepararlo en sartén. Shutterstock

Qué ingredientes se necesitan para hacer el brownie sin harina ni azúcar

Para preparar esta receta se necesitan pocos productos, fáciles de conseguir y que pueden combinarse según las preferencias de cada persona.

2 bananas grandes maduras.

2 huevos.

3 cucharadas soperas de cacao puro en polvo.

1 cucharadita de levadura química.

Trocitos de chocolate 70% para decorar.

Un puñado de nueces para decorar.

1 cucharadita de canela o esencia de vainilla (opcional).

Paso a paso: cómo preparar el brownie saludable sin horno

La elaboración es rápida y no requiere conocimientos avanzados de cocina. Estos son los pasos para conseguir una mezcla uniforme y cocinarla correctamente:

Procesar los ingredientes: colocar las bananas, los huevos, el cacao y la levadura química en una batidora. Agregar la esencia de vainilla si se desea y triturar hasta obtener una preparación cremosa, sin grumos. Llevar la mezcla a la sartén: engrasar una sartén antiadherente y distribuir la preparación de manera uniforme. Cocinar a fuego bajo y mantenerla tapada. Incorporar los agregados: cuando la superficie comience a tomar consistencia, añadir las nueces y los trocitos de chocolate. Volver a colocar la tapa. Terminar la cocción: dejar cocinar durante aproximadamente 7 minutos, hasta que la preparación esté cuajada. Retirar del fuego y servir.

Por qué elegir este brownie de banana y cacao

Esta alternativa permite disfrutar de un postre casero con una lista acotada de ingredientes y sin necesidad de utilizar harina de trigo ni agregar azúcar refinada. Por eso, puede resultar interesante para quienes buscan modificar algunas preparaciones dulces de todos los días.

Además, al no incluir harinas con gluten entre sus ingredientes, puede ser una opción para personas celíacas, siempre que se verifique que todos los productos utilizados estén certificados como libres de gluten y sean aptos para celíacos.

La banana madura aporta dulzor natural y el cacao concentra el sabor a chocolate, mientras que las nueces y los trozos de chocolate permiten sumar diferentes texturas. Una receta práctica para resolver un antojo dulce sin encender el horno.