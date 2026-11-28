La inteligencia artificial podría cambiar para siempre el mercado laboral y dejar a millones de personas sin posibilidades de conseguir trabajo. Así lo advirtió Tao Lin, investigador de Anthropic, quien sostuvo que considera muy probable que, en el futuro, los seres humanos pierdan definitivamente su capacidad de insertarse en el mercado laboral y deban depender de la asistencia económica de los gobiernos.

La declaración surgió durante una entrevista con Palisade Research, publicada el 15 de noviembre de 2026, como parte de una serie de conversaciones titulada From Inside AI.

En ese diálogo, el especialista habló sobre los riesgos del desarrollo acelerado de la inteligencia artificial y planteó un escenario en el que las máquinas podrían superar las capacidades humanas en prácticamente todos los campos profesionales.

El panorama que plantea Tao Lin, investigador de Anthropic, ante el avance de la IA

Durante la conversación, Lin explicó que considera muy probable que prácticamente todos los habitantes del planeta terminen siendo incapaces de conseguir un empleo de manera permanente.

“El empleo humano desaparecerá. Creo que es muy probable que prácticamente todos los seres humanos de la Tierra se vuelvan permanentemente incapaces de encontrar trabajo y tengan que depender estrictamente de la asistencia social del gobierno para mantenerse”, sostuvo el investigador.

La advertencia no se limita a una transformación de determinadas profesiones ni a la automatización de tareas específicas. Su planteo apunta a un cambio mucho más profundo: la posibilidad de que la inteligencia artificial llegue a realizar prácticamente cualquier actividad que hoy requiere capacidades humanas.

En ese contexto, el especialista considera que el avance tecnológico podría modificar las bases del sistema económico actual, en el que la mayoría de las personas depende de un salario para cubrir sus necesidades.

El pronóstico de Tao Lin sobre la inteligencia artificial: cuándo podría superar a los expertos humanos

La inteligencia artificial hace más urgente la necesidad de formular buenas preguntas, contrastar información y tomar decisiones en contextos de incertidumbre Fuente: Shutterstock Shutterstock

Otro de los puntos centrales de la entrevista fue el ritmo al que podría avanzar la tecnología. Lin planteó que la inteligencia artificial podría alcanzar un nivel ampliamente superior al humano hacia fines de 2027.

Su proyección contempla sistemas capaces de igualar o superar a los mejores especialistas en prácticamente todas las disciplinas . Esto representaría un salto significativo respecto de las herramientas actuales, que ya pueden realizar tareas de programación, análisis de información, generación de contenidos y resolución de problemas complejos.

Sin embargo, el investigador hizo una aclaración importante: la capacidad tecnológica para reemplazar a los trabajadores no significa que ese desplazamiento vaya a ocurrir de manera inmediata.

Según explicó, existe una diferencia entre que los sistemas de IA puedan realizar determinadas actividades y que las empresas cuenten con la infraestructura necesaria para implementarlos a gran escala.

Uno de los principales obstáculos, especialmente para los trabajos físicos, sería la falta de robots y de infraestructura suficiente para sustituir a las personas en todas las actividades productivas.

Por eso, Lin anticipó que podría existir un período de transición en el que los trabajadores pierdan sus empleos actuales, deban trasladarse temporalmente a otras ocupaciones y, más adelante, enfrenten dificultades cada vez mayores para volver a insertarse laboralmente.

La advertencia de Anthropic sobre el futuro del empleo y las ayudas económicas de los gobiernos

La posibilidad de que millones de personas queden fuera del mercado laboral también abre un interrogante sobre el funcionamiento de los Estados y los sistemas de protección social.

Según plantea el especialista, si la inteligencia artificial logra sustituir una parte cada vez mayor del trabajo humano, los gobiernos podrían enfrentar la necesidad de desarrollar nuevos mecanismos para garantizar los ingresos de la población.

En el escenario que describe Lin, las ayudas estatales dejarían de ser un recurso destinado exclusivamente a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad y podrían convertirse en una fuente de ingresos indispensable para gran parte de la sociedad.

El planteo también obliga a revisar cómo se financiarían esos sistemas, qué sectores generarían recursos y de qué manera se distribuirían los beneficios económicos derivados de la automatización.