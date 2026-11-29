Adiós al ladrillo tradicional: el nuevo material que es más barato, más resistente y te construye una casa en 5 días (foto: archivo).

La construcción de viviendas atraviesa una transformación impulsada por la búsqueda de materiales más económicos, resistentes y sustentables. En ese escenario, una alternativa al ladrillo tradicional gana protagonismo: los bloques fabricados a partir de plástico reciclado, que permiten levantar casas en apenas cinco días y con un sistema de montaje que simplifica buena parte del trabajo en obra.

La innovación propone reemplazar los materiales convencionales por piezas modulares que encastran entre sí, de manera similar a los bloques de un juego de construcción.

Además de acelerar los plazos, el método busca reducir los costos y ofrece una ventaja importante frente a uno de los problemas más frecuentes de las viviendas: la humedad.

Cómo funcionan los ladrillos de plástico reciclado que reemplazan al material tradicional

El sistema fue desarrollado por una compañía colombiana que encontró una manera de transformar residuos plásticos en materiales para la construcción.

El procedimiento comienza con la recolección de plásticos posconsumo y residuos industriales. Luego, los materiales atraviesan distintas etapas de clasificación, limpieza, trituración y fundición, hasta convertirse en bloques modulares que pueden utilizarse para levantar paredes y estructuras.

Según explica la empresa en su sitio oficial, sus productos se fabrican a partir de plástico reciclado y están diseñados para aplicaciones de construcción, como viviendas y establecimientos educativos.

Una de las principales diferencias respecto de la mampostería convencional es que las piezas se unen mediante un sistema de encastre. Esto permite prescindir de buena parte de las mezclas húmedas utilizadas habitualmente para unir ladrillos y agiliza el montaje.

Casas listas en cinco días: cuánto demora construir con este método

Casas con ladrillos de plástico reciclado, una opción económica y rápida para dejar de alquilar. Archivo

Uno de los aspectos que más llama la atención de esta tecnología es su velocidad de ejecución. Mientras que una construcción convencional puede demandar varios meses de trabajo, el sistema modular permite montar viviendas pequeñas en aproximadamente cinco días.

La rapidez se explica por el diseño de las piezas, que llegan preparadas para ensamblarse en el terreno. De esta manera, se reducen las tareas de colocación, se simplifican los procedimientos y se necesita menos tiempo de trabajo en comparación con algunos métodos tradicionales.

La tecnología también tiene aplicaciones fuera del ámbito residencial. De acuerdo con Conceptos Plásticos, sus materiales se utilizaron en más de 600 escuelas y viviendas en América Latina y África.

Por qué estas casas son resistentes a la humedad

Otro de los grandes atractivos de los bloques fabricados con plástico reciclado es su comportamiento frente al agua.

A diferencia de otros materiales de construcción que pueden absorber humedad, el plástico utilizado en estos sistemas presenta una baja absorción de agua. Esto permite reducir algunos problemas de humedad en paredes y estructuras.

Entre sus principales ventajas se destacan:

Resistencia al agua: el material no absorbe humedad como sucede con otros componentes de la construcción.

Durabilidad: presenta resistencia frente al desgaste provocado por distintos agentes externos.

Menor deterioro: ayuda a evitar problemas vinculados con la putrefacción y determinados microorganismos.

Mantenimiento: puede reducir algunas tareas de conservación asociadas a los materiales convencionales.

Estas características pueden ser útiles en regiones con lluvias frecuentes o ambientes húmedos.

Qué tener en cuenta antes de construir una vivienda con ladrillos de plástico

A pesar de sus ventajas, los especialistas recomiendan evaluar distintos aspectos técnicos antes de elegir este sistema constructivo.

Entre los puntos más importantes se encuentran: