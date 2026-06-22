En Estados Unidos, los estudiantes de un distrito en específico se preparan para dar inicio a sus vacaciones al concluir su jornada del viernes 18 de junio, momento que formaliza el cierre del ciclo lectivo 2025-2026 y permite iniciar el receso para luego recibir el calendario 2026-2027.

De acuerdo con lo informado por las autoridades educativas, este calendario aplica a los estudiantes K12, quienes tendrán además salida temprana de las diferentes instituciones en su último día de clases.

Suspenden las clases desde el 22 de junio en todas las escuelas

Los alumnos de las Escuelas Públicas de Wallingford, en Connecticut inician sus vacaciones hoy viernes 18 de junio de 2026, por lo que las escuelas permanecerán cerradas desde la próxima semana, del lunes 22 en adelante.

Si bien el mega descanso para estudiantes inicia mañana sábado, el calendario especifica que el último día en el que deberá asistir el personal educativo es el lunes 22, aunque también se contempla salida temprana.

Las clases terminarán hoy viernes 18 de junio. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Calendario confirmado para el ciclo 2026-2027: cuándo vuelven las clases para estudiantes

Según se indica, el primer día del nuevo ciclo lectivo está pautado para el jueves 27 de agosto, dado que lunes, martes y miércoles de esa semana se utilizarán para realizar jornadas de desarrollo profesional.

Es importante destacar que, según se especifica, los primeros 7 días perdidos se recuperarán al final del año escolar. Se contemplaron entonces 182 días de clases para los estudiantes y 186 días laborales para docentes.