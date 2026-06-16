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El Departamento de Servicios al Alumno de las Escuelas Públicas de West Hartford, en Connecticut, anunció a través de su sitio web oficial que desde el 1 de julio comenzará a eliminar de su sistema los registros educativos de un grupo de estudiantes en específico.
La medida afectará a exalumnos que asistieron a las escuelas de este distrito y se graduaron o debieron haberse graduado hace seis años.
Confirmado por Educación: todos estos registros serán eliminados desde el 1 de julio de 2026
De acuerdo con el anuncio oficial, desde el 1 de julio de este año el distrito inició un proceso para eliminar todos los registros de Educación Especial correspondientes a exalumnos que se graduaron o debieron haberse graduado en 2020.
La medida no se aplica a todos los expedientes académicos de todos los estudiantes, sino específicamente a los registros correspondientes a educación especial.
Qué deben hacer los exalumnos que deseen conservar sus registros
Las autoridades educativas informaron que cualquiera que se haya graduado o hubiera debido graduarse en 2020 debe reclamar su registro antes del 1 de julio al distrito escolar para evitar que se pierdan.
Quienes hagan este trámite tendrán que comunicarse con la Oficina de Servicios al Alumno de las Escuelas Públicas de West Hartford.
Esta posibilidad estará disponible antes de que los documentos se eliminen por completo como parte del proceso formal anunciado.