En esta noticia Confirmado por Educación: todos estos registros serán eliminados desde el 1 de julio de 2026

El Departamento de Servicios al Alumno de las Escuelas Públicas de West Hartford, en Connecticut, anunció a través de su sitio web oficial que desde el 1 de julio comenzará a eliminar de su sistema los registros educativos de un grupo de estudiantes en específico.

La medida afectará a exalumnos que asistieron a las escuelas de este distrito y se graduaron o debieron haberse graduado hace seis años.

Confirmado por Educación: todos estos registros serán eliminados desde el 1 de julio de 2026

De acuerdo con el anuncio oficial, desde el 1 de julio de este año el distrito inició un proceso para eliminar todos los registros de Educación Especial correspondientes a exalumnos que se graduaron o debieron haberse graduado en 2020.

La medida no se aplica a todos los expedientes académicos de todos los estudiantes, sino específicamente a los registros correspondientes a educación especial.

Esta medida entra en vigencia el 1 de julio.

Qué deben hacer los exalumnos que deseen conservar sus registros

Las autoridades educativas informaron que cualquiera que se haya graduado o hubiera debido graduarse en 2020 debe reclamar su registro antes del 1 de julio al distrito escolar para evitar que se pierdan.

Quienes hagan este trámite tendrán que comunicarse con la Oficina de Servicios al Alumno de las Escuelas Públicas de West Hartford.