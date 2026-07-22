Educación decretó el cierre de todas las escuelas el viernes 7: no habrá clases en preescolar, primaria y secundaria (Fuente: ChatGPT).

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El Ministerio de Educación Nacional confirmó que el viernes 7 de agosto de 2026 no habrá clases en Colombia para preescolar, primaria y secundaria, debido al feriado de conmemoración de la Batalla de Boyacá.

La suspensión aplica para colegios oficiales y privados en todo el territorio nacional y forma parte del calendario oficial de festivos que rige el año escolar.

Con este puente, miles de familias tendrán un fin de semana largo que irá desde el viernes 7 hasta el domingo 9, impactando directamente la planificación académica y laboral del país.

¿Por qué no hay clases el viernes 7 de agosto?

La Batalla de Boyacá, librada el 7 de agosto de 1819 cerca de Tunja, marcó la derrota de las tropas realistas por parte del ejército comandado por Simón Bolívar, abriendo el camino hacia la independencia de Colombia.

Por ese motivo, el 7 de agosto figura entre los festivos nacionales obligatorios y, al coincidir este año con un viernes, dará lugar a un descanso de tres días consecutivos para quienes no tengan que trabajar durante el fin de semana.

Educación decretó el cierre de todas las escuelas el viernes 7. Fuente: Shutterstock Education StockPhoto

¿A qué niveles aplica el cierre de colegios por el feriado?

La medida de suspensión de clases del viernes 7 de agosto aplica para todo el sistema de educación básica y media:

Preescolar

Primaria

Secundaria

Tanto los colegios oficiales como los privados deben acatar el feriado, ya que se trata de una jornada de descanso obligatorio a nivel nacional. Las clases se retomarán normalmente el lunes 10 de agosto.

Qué festivos restan en 2026

Después del festivo del 7 de agosto, el calendario nacional contempla las siguientes jornadas de descanso obligatorio:

Lunes 17 de agosto: Asunción de la Virgen.

Lunes 12 de octubre: Día de la Raza o Día de la Diversidad Étnica y Cultural.

Lunes 2 de noviembre: Todos los Santos.

Lunes 16 de noviembre: Independencia de Cartagena.

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

¿Por qué el calendario escolar no es igual en todos los departamentos?

Aunque el Ministerio de Educación Nacional fija los lineamientos generales, en Colombia no existe un calendario escolar idéntico para todo el país. Las secretarías de educación certificadas pueden hacer ajustes menores según:

Condiciones climáticas

Contexto rural o urbano

Infraestructura educativa

Realidades sociales de cada región

Eso sí, todas deben cumplir con las 40 semanas de clase obligatorias, por lo que los feriados como el viernes 7 de agosto ya están incluidos en la planeación oficial.