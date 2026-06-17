El calendario federal de días festivos contempla en su cronograma un total de 11 feriados donde las diferentes actividades rutinarias se ponen en pausa para conmemorar efemérides de relevancia nacional e internacional.

En ese sentido, este viernes 19 de junio Estados Unidos conmemora Juneteenth, fecha en la que la mayoría de las instituciones educativas cierran sus puertas para brindar un espacio de reflexión.

Si bien para la fecha muchos distritos escolares ya se encontrarán transitando el receso que separa el ciclo lectivo 2026 del ciclo lectivo 2027, este día igualmente figura como "sin actividad" en los calendarios educativos, indicando que no pueden programarse actividades ni para escuela de verano, ni para alumnos aún en curso ni para docentes.

Qué se conmemora este viernes 19 de junio en Estados Unidos

Esta festividad, que será la primera en caer viernes de todas la celebradas hasta el momento, es conocida como Juneteenth o Día de la Liberación, destinada a conmemorar el fin de la esclavitud.

De acuerdo con lo explicado por USA.gov, este día se dedica a profundizar sobre la historia de la comunidad afroamericana en Estados Unidos.

“Muchas ciudades del país festejan con desfiles, festivales de música y fuegos artificiales”, se indica.

El 19 de junio es feriado en Estados Unidos.

Otras instituciones que cierran sus puertas este viernes 19 de junio

Durante los feriados federales, los bancos, los diferentes negocios y las oficinas gubernamentales cierran sus puertas y ponen en pausa las operaciones presenciales.

No obstante, ATMs y aplicaciones online se mantienen disponibles para realizar operaciones de rutina.

Otros feriados federales pautados para 2026

De acuerdo con lo indicado por el calendario, para 2026 aún restan