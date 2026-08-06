María Montessori revolucionó la educación al promover un aprendizaje basado en la autonomía, la observación y la participación activa de los niños.

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Las enseñanzas de María Montessori siguen inspirando a familias y educadores décadas después de haber revolucionado la forma de entender la infancia. Una de sus frases más conocidas sostiene que “Nunca ayudes a un chico en una tarea en la que siente que puede tener éxito”, una idea que continúa siendo analizada por especialistas en pedagogía y psicología por su impacto en el desarrollo infantil.

Según expertos y distintas publicaciones sobre su método, este principio busca fortalecer la autonomía y la confianza de los niños desde edades tempranas.

Lejos de promover el abandono o la falta de acompañamiento, la reflexión invita a que los adultos identifiquen cuándo intervenir y cuándo permitir que los niños resuelvan por sí mismos los desafíos cotidianos.

Quién fue María Montessori y por qué su método educativo sigue vigente

María Montessori fue una médica y pedagoga italiana que desarrolló un modelo educativo basado en la observación del proceso natural de aprendizaje de los niños.

Su propuesta rompió con los esquemas tradicionales de la época al otorgar un papel central a la independencia, la curiosidad y la exploración dentro de ambientes preparados para favorecer el aprendizaje.

Más de un siglo después, el método Montessori continúa aplicándose en instituciones educativas de numerosos países y también influye en prácticas de crianza que priorizan la participación activa de los niños en las actividades diarias.

María Montessori revolucionó la educación al promover un aprendizaje basado en la autonomía, la observación y la participación activa de los niños. Wikipedia

Qué significa la frase sobre ayudar a los niños solo cuando lo necesitan

La famosa reflexión no plantea que los adultos deban dejar solos a los niños frente a cualquier dificultad.

Su sentido apunta a evitar intervenir automáticamente cuando el menor tiene las capacidades necesarias para intentar resolver una tarea por sí mismo. Al enfrentar pequeños retos cotidianos, los niños fortalecen habilidades como la autonomía, la perseverancia, la confianza y la resolución de problemas.

Según la visión Montessori, el rol del adulto consiste en acompañar, observar y ofrecer apoyo únicamente cuando realmente sea necesario o cuando el propio niño lo solicite.

Por qué la autonomía fortalece el desarrollo emocional infantil

Diversos especialistas en desarrollo infantil coinciden en que completar tareas de manera independiente favorece la construcción de una autoestima sólida.

Acciones como vestirse, ordenar sus objetos, atarse los cordones o resolver actividades escolares sencillas permiten que los niños experimenten la satisfacción de alcanzar objetivos mediante su propio esfuerzo.

Especialistas señalan que permitir que los niños resuelvan desafíos acordes con su edad favorece el desarrollo de la confianza y la independencia. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Este tipo de experiencias también contribuye a desarrollar tolerancia a la frustración y una mayor seguridad para afrontar nuevos desafíos .

Cómo aplicar el método Montessori en la vida cotidiana

La filosofía Montessori puede incorporarse en situaciones simples del día a día sin dejar de brindar acompañamiento.

Entre las recomendaciones más habituales se encuentran ofrecer tiempo suficiente para que los niños intenten resolver una actividad, guiarlos mediante preguntas en lugar de respuestas inmediatas y adaptar las tareas a su edad y nivel de desarrollo.

Otro aspecto fundamental consiste en valorar el esfuerzo realizado, incluso cuando el resultado no sea perfecto. Desde esta perspectiva, el error forma parte del aprendizaje y representa una oportunidad para que el niño descubra nuevas formas de resolver los problemas y fortalezca su confianza en sus propias capacidades.