Confirmado por la Policía Nacional | Así será la nueva universidad pública que ofrecerá más de 60 programas académicos y sedes en todo el país

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La Policía Nacional confirmó la creación de su propia universidad pública, una institución que reunirá más de 60 programas académicos y tendrá presencia en distintas regiones del país. La iniciativa surge luego de que el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) aprobara la incorporación de la Dirección de Educación Policial (DIEPO) al Sistema Universitario Estatal (SUE).

Con esta decisión, la DIEPO se convirtió en la universidad pública número 36 de Colombia y en la primera institución de régimen especial vinculada al Ministerio de Defensa en formar parte del sistema estatal de educación superior.

Más de 60 programas para civiles y uniformados

Según informó la Policía Nacional, la nueva universidad ofrecerá programas en áreas como ingeniería, ciencias básicas, ciencias sociales y humanidades, entre otras especialidades.

La oferta académica incluirá:

Técnicos laborales y técnicos profesionales.

Programas tecnológicos y carreras universitarias.

Pregrados en áreas relacionadas con el servicio policial.

Especializaciones y maestrías.

Doctorados.

La brigadier general Yurian Jeannette Romero Murte, directora de Educación Policial, aseguró que la institución estará abierta tanto para integrantes de la Policía como para la ciudadanía en general.

“ Tenemos para todos los ciudadanos y para todos los policías más de 60 programas académicos” , afirmó la funcionaria en un video difundido por la institución.

Cuándo será el lanzamiento oficial

El lanzamiento oficial de la Universidad Policial se realizará este miércoles 6 de agosto. A través del portal oficial www.policia.edu.co, los interesados podrán consultar los programas académicos y la información relacionada con el proceso de formación.

Actualmente, la institución cuenta con 21 programas de pregrado acreditados y 22 posgrados activos, entre los que se encuentran maestrías, especializaciones y un doctorado.

Confirmado por la Policía Nacional | Así será la nueva universidad pública que ofrecerá más de 60 programas académicos y sedes en todo el país Fuente: Shutterstock

Cómo se financiará la nueva universidad

Aunque se trata de una universidad pública, la institución no será financiada con los recursos destinados a universidades tradicionales como la Universidad Nacional o la Universidad del Valle.

Su presupuesto continuará dependiendo del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional, por lo que mantendrá un esquema de financiación independiente del establecido por la Ley 30 de 1992.

Una institución con presencia en todo el país

La Universidad Policial contará con sedes en diferentes regiones de Colombia y buscará ampliar la cobertura educativa para civiles y uniformados.

La transformación de la Dirección de Educación Policial forma parte del proceso de modernización impulsado por la Ley 2179 de 2021 y consolida una trayectoria educativa que comenzó en la década de 1940 con la creación del Departamento Docente de la Policía Nacional.