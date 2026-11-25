Viajar desde Miami hasta Orlando sin necesidad de alquilar un auto es una alternativa cada vez más elegida por quienes recorren Florida y quieren conocer los parques temáticos de Walt Disney World.

Para hacerlo, existe un servicio ferroviario que conecta ambos destinos y ofrece distintas comodidades a bordo, desde conexión Wi-Fi gratuita hasta asientos de cuero.

La propuesta cuenta con diferentes categorías de viaje y permite organizar el traslado entre las dos ciudades sin tener que manejar. ¿Cuál es la opción más económica y qué servicios incluye el pasaje?

Cuánto cuesta el tren de Miami a Orlando para visitar Disney

Brightline ofrece distintas tarifas para viajar entre Miami y Orlando. La alternativa más económica es SMART, la categoría estándar, que permite acceder a las principales comodidades del servicio sin pagar el costo adicional de la experiencia prémium.

Los pasajes SMART pueden encontrarse aproximadamente entre US$ 60 y US$ 100 por tramo, aunque no se trata de un precio fijo. En fechas de mayor demanda o para determinados horarios, el valor puede superar los US$ 120.

Dentro de esta categoría existe también SMART Saver, la tarifa más económica de Brightline para los recorridos de larga distancia. Está sujeta a disponibilidad y tiene condiciones más restrictivas: no permite cancelar ni modificar el viaje y tampoco incluye la selección de asiento.

Por su parte, SMART Select y SMART Flex ofrecen mayores posibilidades para cambiar o cancelar la reserva, aunque sus precios pueden ser más elevados.

Cuánto cuesta el tren de Miami a Orlando para visitar Disney.

Qué servicios incluye la tarifa SMART de Brightline

La categoría SMART está pensada para quienes buscan viajar entre Miami y Orlando con comodidad y sin pagar por los servicios adicionales de primera clase.

Entre las prestaciones que ofrece se encuentran:

Wi-Fi gratuito durante todo el recorrido.

Asientos de cuero de 19 pulgadas.

Tomacorrientes y puertos de carga en los asientos.

Baños modernos y accesibles.

Espacio para llevar equipaje de mano, de acuerdo con las condiciones de la tarifa.

A diferencia de PREMIUM, los alimentos y las bebidas no están incluidos en el precio del pasaje SMART, aunque se pueden comprar durante el viaje.

Cómo es la categoría PREMIUM del tren que conecta Miami con Orlando

Para quienes buscan una experiencia con mayores comodidades, Brightline también ofrece PREMIUM, su categoría de primera clase.

Esta alternativa incluye asientos de cuero más anchos, de 21 pulgadas, y mayor espacio para las piernas. Además, suma comida y bebidas sin cargo durante el viaje, prioridad para abordar y acceso a una sala de espera exclusiva en las estaciones.

El precio es superior al de SMART y también varía según la fecha, el horario y la disponibilidad de lugares.

Cómo es la categoría PREMIUM del tren que conecta Miami con Orlando. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cuánto tarda el tren de Miami a Orlando y dónde está la estación

El recorrido directo entre Miami y Orlando dura aproximadamente tres horas y media. Durante el trayecto, el tren también cuenta con paradas en Aventura, Fort Lauderdale, Boca Ratón y West Palm Beach.

La estación de Orlando se encuentra dentro del Aeropuerto Internacional de Orlando, junto a la Terminal C. Desde allí, los pasajeros pueden continuar el viaje hacia los hoteles y los parques temáticos de la ciudad mediante servicios de transporte terrestre.

Cómo llegar desde la estación de Orlando hasta los hoteles de Disney

Brightline tiene una alianza con Mears, una empresa que ofrece traslados compartidos y viajes privados desde la estación de Orlando hacia distintos destinos turísticos, incluidos más de 25 hoteles de Walt Disney World Resort.

Los traslados compartidos tienen tarifas desde US$ 16 por adulto y US$ 13 para niños. Los menores de 3 años pueden viajar gratis. También existe la posibilidad de contratar un vehículo privado, con precios más elevados.

El pasaje de tren y el traslado terrestre se contratan por separado. Por eso, quienes quieran viajar desde Miami hasta Disney deben contemplar ambos gastos al organizar el recorrido.