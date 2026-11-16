El fútbol argentino atraviesa horas de profundo dolor tras confirmarse el fallecimiento de Abel Núñez, un adolescente de 16 años. El joven jugaba en las divisiones inferiores de Fútbol Club Ezeiza y al futsal en el club Nueva Estrella.

La tragedia se desató durante la tarde pasado jueves en el predio del Club Atlético La Sonia, en la localidad bonaerense de José C. Paz. Ezeiza FC enfrentaba a Deportivo Muñiz por la sexta fecha de la Copa de Plata del torneo de Juveniles C y D de la Asociación del Fútbol Argentino. Mientras se disputaba el encuentro de Quinta División, el jugador sufrió un episodio totalmente inesperado.

¿Cómo falleció el joven futbolista del ascenso?

Abel Núñez, quien utilizaba la camiseta número 10 e integraba la categoría 2008, recibió un impacto directo de la pelota en la cabeza. El golpe ocurrió tras un violento rechazo durante el desarrollo del juego y provocó que el adolescente cayera inmediatamente desplomado sobre el césped. Ante la falta de reacción del juvenil, los cuerpos médicos de ambas instituciones lo asistieron de urgencia en el lugar.

Los profesionales dispusieron su traslado inmediato a un centro asistencial de la zona, al tiempo que las autoridades deportivas suspendieron el partido de Sexta División .

Debido a la gravedad del cuadro clínico, los médicos sometieron al futbolista a una intervención quirúrgica de urgencia. Sin embargo, el adolescente no logró superar las lesiones neurológicas y falleció este fin de semana en el establecimiento sanitario.

El comunicado del club redes sociales

Una causa judicial en vilo

Tras el fallecimiento del juvenil, la Justicia abrió una investigación para determinar las circunstancias exactas del hecho y evaluar las responsabilidades de las instituciones involucradas.

Los investigadores analizan si los protocolos de atención primaria en el predio de José C. Paz cumplieron con las exigencias sanitarias estipuladas para torneos oficiales. Por eso, las autoridades judiciales recopilan testimonios de los directores técnicos, de los árbitros presentes y de los médicos que intervinieron en los primeros auxilios.

En el ámbito civil y deportivo, amplió el debate sobre las medidas de seguridad y la cobertura médica obligatoria en los torneos del ascenso. Los especialistas evalúan mejorar los estándares de prevención ante traumatismos graves en divisiones juveniles para evitar futuras tragedias similares.