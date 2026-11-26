El beneficio apunta a propietarios que ya hayan acumulado suficiente capital sobre su propiedad (Fuente: Shutterstock).

Miles de propietarios de viviendas en Estados Unidos podrían dejar de pagar el seguro hipotecario sin necesidad de refinanciar su préstamo.

La medida surge de la Orden Ejecutiva 14438, firmada por el presidente Donald Trump el 22 de octubre de 2026, que instruye a la Agencia Federal de Financiamiento de Vivienda (FHFA) a desarrollar un programa piloto para identificar a los prestatarios que ya cumplen con las condiciones para cancelar este gasto.

¿Quiénes podrían cancelar el seguro hipotecario sin refinanciar?

El programa estará dirigido a propietarios con hipotecas sobre viviendas unifamiliares que estén dentro de la cartera de préstamos que poseen, garantizan o titulizan Fannie Mae y Freddie Mac, dos entidades que cumplen un papel central en el financiamiento de viviendas en EE.UU.

Para acceder, deberán cumplir con ciertas condiciones:

Tener suficiente capital acumulado en la vivienda : el valor actual de la propiedad deberá permitir cumplir con los requisitos de capital exigidos para cancelar el seguro.

Contar con un historial de pagos adecuado : la FHFA y las empresas establecerán condiciones relacionadas con el cumplimiento de las cuotas.

Cumplir con las reglas del préstamo: también deberán respetar los requisitos legales, contractuales y regulatorios correspondientes.

La evaluación tendrá en cuenta el valor de mercado actualizado de la propiedad, que podrá calcularse mediante modelos automatizados de valoración y otros mecanismos aprobados.

La medida busca reducir gastos futuros y facilitar el acceso a la cancelación para quienes cumplan con las condiciones establecidas. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué hipotecas estarían incluidas en el nuevo programa?

El programa piloto solo se aplicará a las hipotecas originadas después de su puesta en marcha. Por lo tanto, no significa que todos los propietarios que actualmente pagan un seguro hipotecario pueden dejar de hacerlo de inmediato.

La FHFA deberá determinar si corresponde implementar el mecanismo y ordenar su desarrollo a Fannie Mae y Freddie Mac.

Una vez establecido, el sistema revisará periódicamente los préstamos incluidos y utilizará herramientas tecnológicas para estimar cuánto vale cada propiedad. Así podrá detectar a los prestatarios que ya reunieron el capital necesario para cancelar el seguro.

¿Los propietarios tendrían que hacer un trámite para dejar de pagar el seguro?

La intención de la orden ejecutiva es que los propietarios no tengan que iniciar todo el proceso por su cuenta. El administrador de la hipoteca deberá notificarle que podría cancelar el seguro.

Además, la disposición busca reducir los pedidos de documentación, los gastos de tasación y otras trabas administrativas que pueden demorar la cancelación. El sistema podrá identificar posibles beneficiarios mediante controles periódicos.

Sin embargo, no será automática para todos: dependerá de los requisitos financieros, del historial de pagos y de la puesta en marcha del programa.

¿Cuándo comenzaría la cancelación automática?

La orden ejecutiva fue firmada el 22 de octubre de 2026 y publicada en el Registro Federal el 28 de octubre. Sin embargo, la firma no significa que el programa ya esté activo ni que las cancelaciones hayan comenzado.

La FHFA todavía debe definir las condiciones operativas, los controles financieros y los requisitos que deberán cumplir los prestatarios. La propia documentación presentada por Freddie Mac ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) señala que la implementación y sus plazos todavía son inciertos.