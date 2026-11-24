Infantes de Marina estadounidenses realizaron maniobras tácticas con ametralladoras y fuego real en la base naval de Guantánamo, Cuba. Fuente: Shutterstock

Estados Unidos realizó ejercicios militares con fuego real en Cuba, donde desplegó efectivos y armamento en la Estación Naval de la Bahía de Guantánamo, una estratégica base que mantiene bajo su control desde hace 123 años.

La actividad fue difundida por el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) este lunes, que explicó que el objetivo era mantener la preparación operativa de sus tropas y fortalecer su capacidad de respuesta ante distintos escenarios.

Cómo fueron los ejercicios militares de Estados Unidos en Cuba

Las maniobras incluyeron el uso de ametralladoras M240B, un armamento utilizado por las fuerzas terrestres estadounidenses para proporcionar apoyo de fuego durante operaciones militares.

Según informó SOUTHCOM, los infantes de Marina practicaron movimientos coordinados, comunicación entre integrantes de las unidades, respuesta ante instrucciones cambiantes y coordinación durante situaciones de fuego real.

Ready any time, any place: U.S. Marines assigned to Task Force Secure conduct a series of M240B-supported live-fire and maneuver training exercises at Naval Station Guantanamo Bay, Cuba, Nov. 11-13, 2026. During the exercises, Marines practiced moving together, communicating clearly, responding to changing instructions and maintaining awareness of one another while working through a live-fire scenario in realistic conditions. @DeptofWar — U.S. Southern Command (@Southcom) November 23, 2026

El entrenamiento buscó reproducir condiciones operativas realistas para que los efectivos pudieran mejorar su capacidad de reacción y mantener la coordinación bajo presión.

La publicación oficial destacó que el objetivo de las maniobras era mantener la preparación operativa de los infantes de Marina y fortalecer sus capacidades de respuesta ante distintos escenarios.

Guantánamo: la base naval que Estados Unidos controla desde hace 123 años

Base naval de Guantánamo, en Cuba. Fuente: Navy Visual News Service (NVNS) - Wikimedia MCC Bill Mesta

La Estación Naval de la Bahía de Guantánamo está ubicada en el extremo oriental de Cuba y representa uno de los enclaves militares estadounidenses más antiguos fuera de su territorio continental.

Su origen se remonta a 1903, cuando Estados Unidos y Cuba firmaron un acuerdo de arrendamiento que permitió a Washington establecer una estación naval en la bahía. El convenio se produjo después de la Guerra Hispano-Estadounidense de 1898, conflicto que marcó el comienzo de una nueva etapa de influencia estadounidense en el Caribe.

En 1934, un nuevo acuerdo ratificó las condiciones del arrendamiento y estableció que permanecería vigente hasta que ambos países acordaran modificarlo o Estados Unidos abandonara las instalaciones.

Desde entonces, la base permaneció bajo administración estadounidense, aunque el Gobierno cubano cuestiona la legitimidad del acuerdo y reclama la devolución del territorio.

La instalación tiene una importancia estratégica para Washington por su ubicación geográfica y su capacidad para respaldar operaciones militares, logísticas y de seguridad en el Caribe.

Por qué Estados Unidos mantiene su presencia militar en Guantánamo

La base naval constituye un punto estratégico para las operaciones estadounidenses en el Caribe y forma parte de la estructura militar vinculada al Comando Sur.

Su ubicación permite respaldar actividades relacionadas con la seguridad marítima, la vigilancia regional y distintas operaciones militares y logísticas.

De acuerdo con documentación del Departamento de Defensa estadounidense, la instalación funciona como una base de operaciones avanzada y constituye el establecimiento militar estadounidense en el exterior más antiguo.