Es una opción natural y de baja toxicidad, frente a los destapa cañerías químicos agresivos.

Es uno de los trucos de limpieza más populares: volcar bicarbonato de sodio y vinagre blanco en el desagüe, ver cómo burbujea y esperar que destape la cañería. La escena es llamativa y la mezcla es barata y natural, pero conviene entender qué logra realmente esa reacción, porque alrededor de este truco hay una explicación química sencilla.

Para qué sirve

La respuesta honesta es que sirve para el mantenimiento y los olores. La efervescencia que genera la mezcla puede ayudar a arrastrar restos sueltos, grasa liviana y suciedad adherida a las paredes del desagüe, y a dejar un olor más fresco.

Qué pasa cuando se mezclan

Acá entra la química, y es la clave para entender sus límites. El bicarbonato de sodio es una base y el vinagre es un ácido (ácido acético). Al juntarse, reaccionan y producen dióxido de carbono, el gas que forma toda esa espuma burbujeante, agua y una sal llamada acetato de sodio.

El detalle decisivo es que, en esa reacción, el ácido y la base se neutralizan entre sí: una vez que terminan de burbujear, lo que queda es, en gran parte, agua con un poco de sal. Es decir, el espectáculo de la efervescencia es justamente el momento en que ambos ingredientes se consumen mutuamente y pierden su capacidad de limpieza por separado.

Al juntarse, reaccionan y producen dióxido de carbono, el gas que forma toda esa espuma burbujeante. Fuente: ChatGPT

Por qué lo recomiendan

Si se neutralizan, ¿por qué es tan popular? Por varias razones atendibles:

Son productos baratos , que casi todos tienen en casa.

Es una opción natural y de baja toxicidad , frente a los destapa cañerías químicos agresivos.

Para la limpieza de rutina y el control de malos olores, cumple una función razonable, y por eso se recomienda como mantenimiento.

Cómo hacerlo correctamente

De acuerdo a un blog de la Universidad de Iowa, su procedimiento consiste en:

Volcar primero alrededor de media taza de bicarbonato de sodio en el desagüe.

Agregar después una cantidad similar de vinagre blanco y dejar que la mezcla burbujee unos 5 a 15 minutos .

Enjuagar al final con agua caliente o hirviendo , que es, en buena medida, lo que ayuda a arrastrar la grasa y los restos.

Repetir cada tanto como limpieza preventiva, no como solución de emergencia.

Una advertencia de seguridad importante: nunca hay que mezclar el vinagre (ni ningún ácido) con lavandina (cloro), porque esa combinación libera gases tóxicos. El vinagre y el bicarbonato, en cambio, son seguros entre sí; el cuidado es no combinarlos con productos de limpieza clorados.