Un elemento cotidiano de la cocina puede convertirse en un aliado para retirar polvo acumulado dentro del vehículo.

Limpiar el interior del auto no siempre requiere productos especializados o accesorios para detalles. Algunos elementos que se encuentran habitualmente en el hogar pueden servir para resolver tareas sencillas de mantenimiento, como retirar el polvo del tablero, los espacios entre los asientos y las rejillas de ventilación.

Uno de esos trucos consiste en utilizar un filtro de café de papel para limpiar distintas zonas del habitáculo. Su estructura de fibras permite recoger partículas de polvo y absorber pequeñas cantidades de humedad, mientras que su superficie no suele desprender pelusas como los trapos convencionales.

¿Cómo funciona el truco de limpiar el auto con un filtro de café?

El funcionamiento de este truco se basa en la estructura porosa del papel y en su capacidad para retener partículas pequeñas. Los filtros de café están fabricados con fibras de celulosa entrelazadas que forman una red de espacios microscópicos. Cuando se deslizan sobre una superficie, estas fibras entran en contacto con el polvo y lo atrapan entre sus irregularidades, mientras que los poros del material permitan absorber pequeñas cantidades de humedad.

A diferencia de algunos trapos que pueden desprender pelusas, el papel del filtro tiene una superficie relativamente uniforme y flexible, que se adapta a los contornos del tablero, los bordes de la consola y otros componentes del habitáculo. Al doblarlo, también puede introducirse en espacios estrechos para recoger partículas que se acumulan en las uniones y ranuras.

Cómo funciona el truco de limpiar el auto con un filtro de café. Fuente: ChatGPT | El Cronista USA Imagen ilustrativa ChatGPT

¿En qué zonas del interior del auto se puede utilizar un filtro de café?

Este método resulta especialmente útil para las superficies del vehículo donde se acumula polvo y en algunos espacios pequeños a los que cuesta llegar con un paño convencional.

Entre las zonas donde se puede utilizar se encuentran:

Tablero: permite retirar el polvo superficial sin dejar demasiadas pelusas.

Rejillas de ventilación: se puede doblar o enrollar el filtro para introducirlo cuidadosamente entre las ranuras y recoger partículas acumuladas.

Consola central: sirve para limpiar sectores de plástico donde se deposita polvo.

Espacios entre los asientos: su flexibilidad permite alcanzar algunos rincones estrechos.

Costuras y uniones del tablero: puede introducirse suavemente en las pequeñas separaciones para retirar suciedad superficial.

Portavasos: ayuda a recoger polvo y partículas sueltas antes de realizar una limpieza más profunda.

¿Cómo utilizar correctamente un filtro de café para limpiar el vehículo?

El procedimiento es sencillo y no requiere herramientas adicionales. Primero, hay que asegurarse de que el filtro esté limpio y completamente seco para evitar transferir humedad o residuos a las superficies.

Después, se puede doblar para adaptarlo al tamaño de la zona que se desea limpiar. En los espacios estrechos del auto, como las rejillas de ventilación, conviene enrollarlo alrededor de un dedo y deslizarlo suavemente entre las ranuras sin ejercer presión.

Es importante tener algunas precauciones: