El ejército más fuerte del planeta se prepara para dominar el océano y estrena un mega submarino

La Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón avanza en la modernización de su flota submarina mediante la incorporación de una nueva unidad avanzada que refuerza su capacidad operativa en los océanos.

El nuevo JS Chogei, un submarino concebido para expandir tareas de vigilancia, patrullaje y control marítimo, se suma a un plan integral de renovación del armamento militar.

Además, la nueva embarcación submarina se empleará, principalmente, para consolidar la presencia naval en el océano Indo-Pacífico, una región estratégica para el control marítimo.

Tensión mundial: el ejército más fuerte del planeta se prepara para dominar el océano y estrena un mega submarino Fuente: Shutterstock

Japón fortaleció su Armada al incorporar el potente submarino JS Chogei

Con la llegada del Chogei, Japón cuenta ya con cinco submarinos de la clase Taigei en servicio. Esta flota se compone de las unidades Taigei, Hakugei, Jingei y Raigei, las cuales han sido incorporadas de manera progresiva por el ejército.

Esta nueva unidad forma parte de la moderna clase Taigei, diseñada para sustituir de manera gradual modelos más antiguos y proporcionar a la marina japonesa unidades con mayor capacidad operativa en el campo de guerra.

Tras su incorporación, la nave será destinada a la Segunda División de la Flotilla de Submarinos 2, unidad que tiene su base en el puerto naval de Yokosuka, en la prefectura de Kanagawa, reconocido como uno de los centros estratégicos de operaciones navales de Japón.

Descubre el modernizado submarino de Japón, JS Chogei

El nuevo submarino de la Armada de Japón presenta diversas características que lo establecen como uno de los más avanzados y poderosos de la actualidad, poseyendo una capacidad operativa que le permite permanecer durante meses en el océano.

Por su parte, este tipo de submarinos posee capacidad operativa para llevar a cabo actividades de guerra antisubmarina y superficial, así como operaciones de patrullaje oceánico, misiones de vigilancia y disuasión naval.

Entre las principales características del JS Chogei se destacan las siguientes prestaciones militares:

Propulsión : sistema diésel-eléctrico con baterías de iones de litio, que otorgan mayor eficiencia energética y permiten operaciones submarinas más prolongadas.

: sistema diésel-eléctrico con baterías de iones de litio, que otorgan mayor eficiencia energética y permiten operaciones submarinas más prolongadas. Velocidad máxima : más de 20 nudos en inmersión.

: más de 20 nudos en inmersión. Autonomía operativa : diseñado para misiones prolongadas de patrullaje durante varias semanas sin la necesidad de regresar a puerto.

: diseñado para misiones prolongadas de patrullaje durante varias semanas sin la necesidad de regresar a puerto. Tripulación: alrededor de 70 efectivos, con instalaciones adecuadas para personal femenino.

alrededor de 70 efectivos, con instalaciones adecuadas para personal femenino. Armamento liviano : 6 tubos lanzatorpedos de 533 mm situados en la proa.

: 6 tubos lanzatorpedos de 533 mm situados en la proa. Armamento pesado : Torpedos pesados Tipo 89 destinados al combate contra buques y submarinos.

: Torpedos pesados Tipo 89 destinados al combate contra buques y submarinos. Misiles antibuque: UGM-84 Harpoon, que se pueden lanzar desde los tubos de torpedos.