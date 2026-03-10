La expansión militar de China en los mares continúa acelerándose y en medio de las crecientes tensiones globales y los conflictos que atraviesan distintas regiones del planeta, Beijing avanza con un ambicioso plan de modernización naval para ampliar su dominio en altamar. En este contexto, la Armada del Ejército Popular de Liberación sumó recientemente dos nuevos destructores de misiles guiados Tipo 055, considerados entre los buques de guerra más poderosos del mundo. Además, con esta reciente incorporación, el ejército chino elevó a diez el total de embarcaciones de esta clase, las cuales tienen un rol fundamental dentro del esquema naval. Los nuevos buques identificados como Dongguan (109) y Anqing (110) se incorporarán a los ocho destructores Nanchang (101), Lhasa (102), Anshan (103), Wuxi (104), Dalian (105), Yan’an (106), Zunyi (107) y el Xianyang (108), los cuales son operados por la Armada Naval. Por su parte, los destructores Tipo 055 serán destinados al Comando del Teatro Oriental, encargado de las operaciones en zonas como el Estrecho de Taiwán y el Mar del Sur de China. Asimismo, las embarcaciones cuentan con todo tipo de armamento, tanto para media, corta y larga distancia, misiles para ataques terrestres, antibuques y torpedos antisubmarinos. El desarrollo del Tipo 055 es uno de los proyectos más ambiciosos de la modernización militar china iniciada hace más de dos décadas ya que la primera embarcación comenzó a construirse en 2017, en Shangai, y se encuentra operativo desde 2020. Ahora, el nuevo destructor Tipo 055 cuenta con un deslazamiento de 12.000 toneladas de carga, posicionándolo como uno de los más modernos de todo el mundo. Gracias a su tamaño, autonomía y capacidad de combate, los destructores cuentan con la capacidad de escoltar portaaviones chinos como el Liaoning, Shandong y Fujian (el más nuevo de la Armada), participar en grupos anfibios o incluso liderar formaciones navales compuestas por destructores y fragatas. En tanto, la nueva incorporación del ejército chino se produjo en un momento crucial de la geopolítica debido a los conflictos bélicos activos Medio Oriente y la intervención de Estados Unidos.