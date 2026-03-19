En un contexto internacional cada vez más tenso por el conflicto bélico vigente en Medio oriente, las Fuerzas Armadas Rusas intensificaron sus operaciones con vuelos de patrulla en zonas estratégicas del Mar de Japón. En este aspecto, recientemente el ejército de Rusia llevó a cabo un movimiento que encendió varias alertas a nivel mundial por el despliegue de los aviones interceptores MiG-31, caracterizados por ser una de las versiones más poderosas de toda la Armada. Los aviones interceptores MiG-31 de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia (VKS) realizaron patrullas y ejercicios en el espacio aéreo internacional sobre el Mar de Japón y estuvieron armados con misiles hipersónicos de tipo Kinzhal, considerados como los más avanzados del mundo. Al respecto del curioso despliegue, el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa confirmó que durante la maniobra, los MiG-31 fueron equipados con misiles aerobalísticos supersónicos. En este sentido, la cartera de Defensa aclaró que se trató de “un vuelo programado en el espacio aéreo sobre aguas neutrales del mar de Japón” y que “las tripulaciones de los MiG-31I practicaron el reabastecimiento de combustible en vuelo”. Asimismo, aclararon que los vuelos “se llevaron a cabo en estricto cumplimiento de las normas internacionales de uso del espacio aéreo”. El MiG-31 es un tipo de avión interceptor supersónico de largo alcance diseñado por Rusia para misiones de defensa aérea y control de grandes espacios que se destaca por su velocidad, armamento con misiles hipersónicos y sistema de navegación de última generación. Entre las principales prestaciones de los MiG-31 se destacan: