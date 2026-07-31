Alarma en el mundo | Una superpotencia advirtió a su vecino por su avance nuclear: “es una línea roja que jamás debe ser cruzada”.

La amenaza de las bombas nucleares atemoriza al mundo y la situación no es distinta en Asia donde China y Japón mantienen una tensa relación de vecinos. En las últimas horas, un portavoz del gobierno chino lanzó una importante advertencia a la nación japonesa.

Días pasados, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Maria Zakharova, advirtió en Moscú que la posible introducción de armas nucleares por parte de Japón en el marco de su acelerado proceso de remilitarización supondría una amenaza para la seguridad nacional de Rusia y socavaría la estabilidad de toda la región.

China advierte a Japón por su avance nuclear

Jiang Bin, portavoz del Ministerio de Defensa Nacional, subrayó que Japón es reconocido internacionalmente como un Estado de umbral nuclear y ha almacenado aproximadamente 44,4 toneladas métricas de plutonio separado y ha mantenido durante mucho tiempo las condiciones para un desarrollo acelerado de sus capacidades nucleares.

China mantiene su preocupación por el rearme de sus vecinos en Asia (Fuente: inteligencia artificial). Imagen creada con IA - CHatGPT

El portavoz subrayó que el intento de Japón de violar los tres principios no nucleares infringe gravemente sus obligaciones en virtud del derecho internacional, tal como se estipula en el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares y socava gravemente el régimen internacional de no proliferación nuclear.

Además, plantea una grave amenaza para los resultados de la victoria en la Segunda Guerra Mundial y para el orden internacional de la posguerra. “La ambición nuclear de Japón es una línea roja que jamás se debe cruzar. De lo contrario, si se abre la caja de Pandora, las consecuencias serían catastróficas”, advirtió Jiang y llamó a la comunidad internacional y al pueblo de Japón a permanecer muy alertas y a contener resueltamente dicha tendencia.

Qué piensa china que hay detrás del rearme japonés

Describió además las recientes declaraciones del ministro de Defensa japonés como “extremadamente provocadoras y peligrosas” y agregó que, una vez más, expusieron ante la comunidad internacional las pretensiones y mentiras de Japón.

“Me pregunto si la parte japonesa está usando estos comentarios para poner a prueba la tolerancia de la opinión pública y allanar el camino para tratar de desafiar los límites de la justicia internacional”, comentó el vocero en respuesta al interrogante de un periodista.

Sus comentarios se produjeron después de que el citado funcionario dijera varias veces que Japón debería discutir las políticas relacionadas con las armas nucleares sin tabúes, incluyendo si Japón debería revisar los tres principios no nucleares a los que se ha estado adhiriendo desde el final de la Segunda Guerra Mundial.