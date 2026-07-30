Construirán un túnel que atravesará la Cordillera de Los Andes y será la obra de ingeniería más esperada de América Latina

El Túnel de Agua Negra ha vuelto a plantearse en el contexto del diálogo binacional y se prevé que se transforme en una de las obras más significativas de la región al cruzar la Cordillera de Los Andes y vincular Argentina con Chile.

Construirán un túnel que atravesará la Cordillera de Los Andes y será la obra de ingeniería más esperada de América Latina

Así será el túnel que cruzará la Cordillera de los Andes

Actualmente, el paso de Agua Negra solo puede utilizarse en verano debido a la nieve y las condiciones climáticas extremas. Esto, por su parte, obliga a desviar el tránsito hacia otros cruces fronterizos, muchas veces saturados y más distantes.

Con 14 kilómetros de extensión y ubicado a más de 4.000 metros de altura, el Túnel de Agua Negra atravesará la Cordillera de los Andes para unir Argentina y Chile con un corredor seguro, moderno y operativo durante todo el año, que permita conectar a ambos países de una forma mucho más rápida.

El objetivo primordial de esta megaobra es que permita superar estas limitaciones y abrir una vía estratégica para el movimiento de personas y mercaderías entre ambos países, cambiando por completo el transporte de América Latina.

Túnel de Agua Negra: la iniciativa que sigue firme y esperanza en Chile y Argentina

En este sentido, el cónsul de Chile en San Juan, Mario Schiavone, manifestó que “es una aspiración muy fuerte, un proyecto que no se va a perder nunca”. De tal modo, comentó que “del lado chileno ya se registran mejoras en los accesos y se trabaja para extender tramos de pavimentación pese a la complejidad del terreno”, según indicó en Diario Huarpe.

Actualmente, la discusión sobre la construcción del Túnel de Agua Negra se ha reactivado y el cónsul aseguró que la iniciativa sigue firme y que no ha perdido vigencia.

Asimismo, evidenció que en Argentina las obras aún no comenzaron, pero resaltó que existe voluntad política para avanzar cuando las condiciones sean propicias.

Construyen un túnel que atravesará la Cordillera de los Andes y cambiará para siempre las rutas de Sudamérica. Foto: Copilot IA

Avances en el proyecto de conectividad entre Argentina y Chile

Aunque el proyecto ha comenzado a tomar mucha más forma y se presenta como un objetivo ambicioso para mejorar la conectividad entre Argentina y Chile. El paso que une San Juan con Coquimbo opera en la actualidad únicamente durante la temporada estival.

Se espera que esta iniciativa facilite el tránsito de personas y mercancías, contribuyendo al desarrollo regional y promoviendo el intercambio cultural. A medida que avanza la planificación, se perciben grandes expectativas en torno a los beneficios que podría ofrecer a ambas naciones.

Las ventajas que el proyecto aportaría a toda la región

Su habilitación permitiría reducir costos logísticos, mejorar la competitividad de las exportaciones argentinas hacia los mercados asiáticos y fortalecer sectores productivos como la minería, la agroindustria y las energías renovables.

El túnel no solo apunta a facilitar el tránsito, ya que también representa una oportunidad estratégica para la economía argentina y chilena.

El turismo también se vería beneficiado al contar con un cruce abierto todo el año, que permita incrementar considerablemente el flujo de visitantes entre ambos países.

Además, consolidaría un corredor bioceánico capaz de integrar provincias argentinas como San Juan, La Rioja, Catamarca, Córdoba y Santa Fe con los puertos chilenos del Pacífico.

El Túnel de Agua Negra: Prioridad para Argentina y Chile

El Túnel de Agua Negra genera expectativas en la comunidad local, que ve un potencial aumento en el turismo y el comercio, beneficiando a ambas naciones en el corto plazo.

A medida que avanza la discusión, las autoridades trabajan en la elaboración de estudios que aseguren la viabilidad técnica y financiera del proyecto, priorizando la conexión entre ambos territorios.