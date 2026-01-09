En esta noticia
La Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) incorporó oficialmente un nuevo Boeing 737-500 como parte de su proceso de modernización y fortalecimiento logístico.
La presentación del nuevo avión adquirida para las Fuerzas Armadas se realizó en la Base Aérea Simón Bolívar, en Guayaquil, con la presencia de autoridades gubernamentales y militares.
El nuevo y poderoso avión de la Fuerza Aérea de Ecuador
La aeronave, matriculada como FAE-640, fue destacada como un refuerzo clave para incrementar la movilidad estratégica y la capacidad de respuesta ante emergencias. Según indicaron voceros de la institución, el avión permitirá sostener operaciones militares y apoyo a la población en escenarios críticos.
La llegada del Boeing 737-500 hará la diferencia para Ecuador, luego de participar este año en maniobras multilaterales con Estados Unidos y otros países de la región.
Cómo es el Boeing 737-500 del ejército ecuatoriano
El nuevo 737-500 fue adquirido en Estados Unidos por un valor cercano a los 6 millones de dólares. Fabricado en 1997, arribó al país el 3 de octubre tras completar vuelos de verificación desde Orlando.
Su versatilidad lo convierte en un recurso clave para la ejecución de misiones de transporte de personal, carga y asistencia humanitaria. Este modelo ofrece ventajas operativas frente a la veterana serie 200, que continúa activa en la FAE desde hace más de cuatro décadas.
La aeronave puede operar en aeropuertos con pistas cortas y condiciones exigentes, lo que amplía la cobertura territorial, especialmente en zonas remotas o de difícil acceso dentro del territorio ecuatoriano.
La modernización militar del ejército de Ecuador
Antes de su entrada en servicio, el Boeing 737-500 fue sometido a inspecciones de motores, pruebas de vuelo y ajustes en comunicaciones a cargo de la Dirección de la Industria Aeronáutica (DIAF).
Por su parte, el proceso de compra comenzó en 2023, impulsado por autoridades castrenses con el objetivo de renovar equipos afectados por desgaste y obsolescencia e incrementar el poder militar.
La incorporación del FAE-640 asegura la continuidad operacional y mejora la planificación de vuelos estratégicos y de ayuda. De tal modo, y con dos aviones de esta clase operativos, Ecuador fortalece su componente aéreo en defensa, logística y cooperación internacional.
Las claves del nuevo Boeing 737-500
- Motores CFM56-3C1, con mejor eficiencia y mantenimiento estándar.
- Alcance operativo aprox. 2.700–3.000 km para despliegues regionales.
- Capacidad 108–132 pasajeros o configuración mixta personal/carga.
- Apto para pistas cortas y aeropuertos secundarios.
- Posibilidad de kits de carga, MEDEVAC y misiones humanitarias.
- Integración de comunicaciones militares y sistemas aeronáuticos compatibles.
- Mejor consumo, soporte logístico y disponibilidad de repuestos frente a la serie 200.