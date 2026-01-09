La Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) incorporó oficialmente un nuevo Boeing 737-500 como parte de su proceso de modernización y fortalecimiento logístico.

La presentación del nuevo avión adquirida para las Fuerzas Armadas se realizó en la Base Aérea Simón Bolívar, en Guayaquil, con la presencia de autoridades gubernamentales y militares.

La aeronave, matriculada como FAE-640, fue destacada como un refuerzo clave para incrementar la movilidad estratégica y la capacidad de respuesta ante emergencias. Según indicaron voceros de la institución, el avión permitirá sostener operaciones militares y apoyo a la población en escenarios críticos.

La llegada del Boeing 737-500 hará la diferencia para Ecuador, luego de participar este año en maniobras multilaterales con Estados Unidos y otros países de la región.

Cómo es el Boeing 737-500 del ejército ecuatoriano

El nuevo 737-500 fue adquirido en Estados Unidos por un valor cercano a los 6 millones de dólares. Fabricado en 1997, arribó al país el 3 de octubre tras completar vuelos de verificación desde Orlando.

Su versatilidad lo convierte en un recurso clave para la ejecución de misiones de transporte de personal, carga y asistencia humanitaria. Este modelo ofrece ventajas operativas frente a la veterana serie 200, que continúa activa en la FAE desde hace más de cuatro décadas.

La aeronave puede operar en aeropuertos con pistas cortas y condiciones exigentes, lo que amplía la cobertura territorial, especialmente en zonas remotas o de difícil acceso dentro del territorio ecuatoriano.

La modernización militar del ejército de Ecuador

Antes de su entrada en servicio, el Boeing 737-500 fue sometido a inspecciones de motores, pruebas de vuelo y ajustes en comunicaciones a cargo de la Dirección de la Industria Aeronáutica (DIAF).

Un ejército latinoamericano adquirió un poderoso avión tras realizar maniobras con EE.UU. Fuente: Zona Militar

Por su parte, el proceso de compra comenzó en 2023, impulsado por autoridades castrenses con el objetivo de renovar equipos afectados por desgaste y obsolescencia e incrementar el poder militar.

La incorporación del FAE-640 asegura la continuidad operacional y mejora la planificación de vuelos estratégicos y de ayuda. De tal modo, y con dos aviones de esta clase operativos, Ecuador fortalece su componente aéreo en defensa, logística y cooperación internacional.

