Un yacimiento de oro impresionante fue descubierto en el condado de Pingjiang, en la provincia de Hunan, al noroeste de China. Expertos en geología aseguran que el depósito subterráneo, situado a más de 1.000 metros de profundidad, podría contener alrededor de 300 toneladas métricas de oro.

Este hallazgo del siglo es considerado uno de los más significativos no solo por su volumen, sino también por su pureza. Se estima que cada tonelada de roca contiene hasta 138 gramos de oro, una cifra extraordinaria en comparación con los 8 gramos que suelen encontrarse en las explotaciones subterráneas.

Hallazgo del siglo: desentierran lingotes de oro a más de mil metros de profundidad y le pertenece a un solo país (foto: archivo).

Descubrieron en China el mayor yacimiento de oro del mundo.

Las autoridades chinas consideran este descubrimiento como un elemento esencial para el fortalecimiento de su economía y avanzan en su extracción. A través de un modelado geológico mediante modelos tridimensionales, han logrado identificar más de 40 vetas subyacentes en la profundidad.

La característica más destacada del yacimiento localizado en China reside en la pureza del mineral, dado que cada tonelada contiene hasta 138 gramos de oro. Esta cualidad sitúa al depósito de Wangu como uno de los más acaudalados a nivel global.

Yacimiento en China revela pureza del oro y oportunidades económicas clave

La **pureza del mineral** encontrado en el yacimiento chino representa su característica más significativa, dado que cada tonelada contiene hasta 138 gramos de oro. Esta característica distingue al depósito de Wangu como uno de los más productivos a nivel global.

Las autoridades chinas catalogan este descubrimiento como esencial para su economía y se encuentran en la fase de planificación de su extracción. Mediante un modelado geológico que emplea modelos tridimensionales, han logrado identificar más de 40 vetas ocultas en las profundidades del yacimiento.

China lidera la producción de oro con un yacimiento valorado en más de 83 mil millones de dólares

Desde la agencia estatal Xinhua informaron que el valor del yacimiento de oro supera los 83 mil millones de dólares. El hallazgo se produce en un contexto global donde el metal muestra una apreciación, cotizando cerca de 3.650 dólares.

En la misma línea, el descubrimiento posiciona a China como líder en la producción de oro, lo que consolida su influencia en el mercado global.

Extracción de oro en Pingjiang: desafíos y oportunidades económicas

Científicos evalúan la posibilidad de establecer un centro de investigación en la zona. Este proyecto buscará optimizar la extracción y el procesamiento del oro encontrado.

El descubrimiento atraerá inversiones extranjeras. Se prevén colaboraciones con empresas internacionales para maximizar la producción en el yacimiento de Pingjiang.