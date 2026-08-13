Emigrar a España requiere mucho más que comprar un pasaje y conseguir un lugar donde vivir. Entre los trámites, el alquiler y los gastos de los primeros meses, hay un costo que muchas personas no contemplan y que puede resultar fundamental ante una emergencia.

Nicolás Martínez (@viajarescrecer), un argentino que vive en España y brinda asesoramiento a familias que quieren instalarse en el país, explicó cuál es ese gasto que debería estar incluido desde el comienzo en el presupuesto de quienes planean emigrar.

El gasto que muchos argentinos olvidan al mudarse a España

Según explicó en sus redes sociales, contar con una cobertura médica durante el período de adaptación puede ser fundamental.

“Hay un gasto obligatorio al emigrar que casi nadie pone en el presupuesto y no es el vuelo ni el alquiler. Es el seguro que te exigen para entrar al país y también es lo único que te protege en tus primeros meses”, detalló en uno de sus videos.

La situación sanitaria de cada persona depende de su nacionalidad, del permiso de residencia y de los trámites realizados al llegar.

Por eso, quienes todavía no tienen acceso efectivo al sistema sanitario pueden quedar expuestos a tener que afrontar de su bolsillo una consulta, una urgencia o una internación.

Por qué recomienda contratar un seguro antes de viajar

Para los argentinos que deciden emigrar a España, contar con un seguro médico puede ser fundamental durante las primeras semanas o meses, especialmente mientras se completan los trámites y se obtiene el acceso correspondiente al sistema sanitario.

Este gasto, sin embargo, muchas veces no aparece entre las prioridades al momento de armar el presupuesto. El pasaje, el alquiler y los gastos de manutención suelen concentrar gran parte del dinero destinado a la mudanza, mientras que una eventual emergencia médica queda en segundo plano.

“ La asistencia al viajero es el puente en el momento en el que salí de Argentina y hasta que el sistema público te acepta ”, explicó.

Emigrar a España: el gasto que los argentinos olvidan incluir en el presupuesto y es clave para evitar problemas

En ese sentido, el argentino considera que la cobertura sanitaria no debería interpretarse como un costo secundario o prescindible dentro de la planificación del viaje.

“ No es un gasto extra, es la cobertura que llena ese hueco y es muchísimo más importante de lo que la gente cree ”, señaló.

A partir de las consultas que recibe, también advirtió que esta situación se repite entre quienes se preparan durante meses para instalarse en España. Muchas familias organizan con anticipación los principales gastos y trámites, pero dejan fuera de sus cálculos la protección ante posibles problemas de salud.

“ Lo veo en muchas familias que llegan con todo planificado y que tenían un montón de cuestiones importantes, pero no tenían eso en el presupuesto y tienen que resolver alguna urgencia de su bolsillo ”, contó.

Qué hay que revisar antes de contratar la cobertura

Nicolás también advirtió que no todas las pólizas ofrecen las mismas condiciones. Antes de contratar una cobertura, recomienda comprobar que sea válida en España y revisar el monto máximo cubierto, las prestaciones incluidas y las exclusiones.

“ Hay coberturas muy distintas, de todo tipo. No todas cubren lo mismo, no todas te cubren en España. Elegir mal puede dejarte sin protección ”, advirtió.

De esta manera, quienes planean emigrar pueden evitar que una situación médica inesperada durante los primeros meses se transforme también en un fuerte golpe para sus finanzas.