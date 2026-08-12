Estados Unidos comenzó a aplicar medidas para revocar visas vinculadas al llamado “turismo de maternidad” , y en Ciudad Juárez ya se reportaron los primeros casos de familias mexicanas afectadas en los puentes internacionales.

Henríquez destaca la necesidad de políticas públicas que promuevan un entorno saludable para las madres embarazadas. (Foto: Archivo)

En qué consiste la nueva medida

El abogado de migración Arturo Vázquez explicó que la cancelación de cada visa dependerá de la evaluación de los oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), por lo que recomendó a las madres de hijos con ciudadanía estadounidense evitar cruzar la frontera durante al menos un par de meses.

La medida instruye a impedir el ingreso de personas que viajen a Estados Unidos con el fin de dar a luz , revocar visas relacionadas con esta práctica, y contempla la posibilidad de negar futuras visas a quienes hayan participado en ella.

El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva con la que vuelve a intentar limitar el derecho a la ciudadanía de las personas nacidas en el país, pese a que el Tribunal Supremo ya bloqueó un intento anterior.

El republicano afirmó ante la prensa que su objetivo es acabar con este negocio, que consiste en el viaje de mujeres embarazadas a Estados Unidos para que sus hijos nazcan allí y obtengan la ciudadanía estadounidense.

Donald Trump quiere el “fin al turismo de maternidad” y cierra las fronteras de Estados Unidos a mexicanas y extranjeras embarazadas aunque tengan visa americana. Canva

Qué dice la Justicia sobre este tema

La ciudadanía por nacimiento está garantizada por la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, y el Tribunal Supremo invalidó en junio una orden ejecutiva de Trump que buscaba restringir ese derecho.

Sin embargo, la Casa Blanca sostiene que el fallo del alto tribunal aún permite limitar la ciudadanía a los hijos de madres que ingresen al país con fines de turismo de maternidad, de personal diplomático, de personas catalogadas como terroristas extranjeros, o de quienes nazcan en territorios no incorporados como Puerto Rico.

Trump ya había firmado una orden similar el 20 de enero de 2025, que habría afectado a unos 255,000 niños al año, pero quedó anulada por la decisión del Supremo del 29 de junio, cuando el alto tribunal determinó que los niños nacidos en Estados Unidos de padres presentes de manera ilegal o temporal están sujetos a la jurisdicción y, por tanto, son ciudadanos.