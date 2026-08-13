Oficial y confirmado | El Gobierno confirmó un bono de $50.000 y el salario de ciertos jóvenes en su primer empleo llegará a $1.000.000.

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) cerró un nuevo acuerdo paritario para los trabajadores de call center, encuadrados en el Convenio Colectivo de Trabajo 781/20.

El entendimiento, homologado por la Secretaría de Trabajo, fija un aumento del 5,7% para el trimestre julio-septiembre de 2026 y un bono extraordinario de $50.000.

Sin embargo, el dato que más llamó la atención tiene que ver con el mediano plazo: según el cronograma pactado, el sueldo de algunas categorías del sector recién va a superar el millón de pesos en mayo de 2027, cuando termine de incorporarse al básico una suma no remunerativa que hoy se paga por separado.

Se trata de uno de los convenios más numerosos del país, ya que el sector de call center emplea a una enorme cantidad de jóvenes que consiguen ahí su primer trabajo formal.

Cómo se aplica el aumento y el bono de $50.000

El incremento del 5,7% no es acumulativo y se paga en tres tramos iguales del 1,9% mensual, durante julio, agosto y septiembre de 2026, tomando como base los sueldos vigentes a junio de este año.

Oficial y confirmado | El Gobierno confirmó un bono de $50.000 y el salario de ciertos jóvenes en su primer empleo llegará a $1.000.000. Shutterstock

A eso se suma una asignación no remunerativa de $50.000, que se cobra por única vez en dos cuotas de $25.000 junto a los salarios de julio y agosto. Quienes trabajen jornada reducida o en tareas discontinuas la reciben de forma proporcional a las horas trabajadas.

Este esquema busca sostener el poder adquisitivo del sector frente a la inflación, en un contexto en el que las cámaras empresarias y el gremio ya acordaron volver a reunirse en octubre para revisar los números.

El camino hacia el sueldo de más de $1.000.000

El punto más relevante del acuerdo es el cronograma para incorporar al básico los $120.000 que hoy se pagan como suma no remunerativa. Ese monto se va a sumar al sueldo en seis cuotas mensuales de $20.000, entre diciembre de 2026 y mayo de 2027.

Con ese esquema completo, un trabajador de la categoría Operación B, con una jornada de 36 horas semanales, va a cobrar un salario total de $1.006.578 en mayo de 2027. Es importante aclarar que ese número corresponde a esa categoría puntual y no representa un piso salarial general para todos los jóvenes del país.

Además, el acuerdo prevé una cláusula de revisión en octubre de 2026 para analizar si los montos pactados siguen a la par de la inflación acumulada.

Los números clave del acuerdo:

Aumento : 5,7% no acumulativo, en tres tramos de 1,9% (julio, agosto y septiembre)

Bono : $50.000 en dos cuotas de $25.000 (julio y agosto)

Suma no remunerativa actual : $120.000

Incorporación al básico: seis cuotas de $20.000 (diciembre 2026 a mayo 2027)

Sueldo proyectado , categoría Operación B (36 hs semanales): $1.006.578 en mayo de 2027

Próxima revisión paritaria: octubre de 2026

La revisión de octubre va a definir si ese número se sostiene tal cual quedó pactado o si el gremio pide una nueva recomposición salarial.