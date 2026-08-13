El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México emitió una alerta dirigida a los habitantes del país por el avance de un frente de tormentas que provocará lluvias intensas en distintos puntos del país.

Las probabilidades de precipitaciones aumentarán en medio de la aproximación y desplazamiento de una nueva onda tropical, y podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Alerta por lluvias fuertes: cuál es el pronóstico antes del fin de semana

Las alertas climáticas rigen para un gran número de entidades federativas del territorio azteca. Según confirmó el SMN, a partir del jueves 13 de agosto el monzón mexicano en el noroeste de México, canales de baja presión, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera en el interior del país generarán las condiciones propicias para que se registren intensas lluvias .

El pronóstico de precipitación total acumulada que rige hasta el 16 de agosto. (Foto: SMN de México) SMN de México

Las mismas, podrían estar acompañadas con descargas eléctricas en la mayor parte del territorio nacional, con posible caída de granizo en estados del occidente y centro del país; pronosticándose lluvias puntuales intensas en Sonora, Chihuahua y Guerrero.

Uno por uno: cuáles son los estados afectados por las lluvias intensas

Los sistemas meteorológicos anteriormente mencionados provocarán los siguientes efectos en el transcurso de las próximas 48 horas:

Jueves 13 de agosto

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Jalisco (oeste y este), Guanajuato (suroeste, sur y sureste), Estado de México (norte y centro), Guerrero (norte y este), Oaxaca (oeste) y Chiapas (centro y oeste).

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h : Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Viernes 14 de agosto

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Sonora (este y sureste), Chihuahua (oeste y suroeste) y Guerrero (sur y este).

Sábado 15 de agosto