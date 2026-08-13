Pese a los buenos balances, el mercado sigue ajustando. A su vez, cuando se analiza la tendencia entre los distintos papeles, existe una clara distinción sectorial.

Qué papeles recomiendan hoy los analistas y que pueden evitar el viento de frente que sienten las acciones argentinas.

Bajo presión

La bolsa local acumula una caída de 9,6% en el último mes y de 5,7% en lo que va del año.

La evolución muestra que la Bolsa argentina perdió buena parte del impulso que había exhibido anteriormente, con una corrección que se profundizó durante las últimas semanas.

El dato resulta todavía más significativo por el contraste con Wall Street ya que mientras los principales índices estadounidenses se mantienen cerca de máximos, el equity argentino viene mostrando debilidad y mayor aversión al riesgo.

Las acciones argentinas siguen en un profundo y largo proceso correctivo.

En lo que va de 2026, el mercado mantiene un claro sesgo bajista en los ADRs argentinos y en la que solamente tres acciones presentan retornos positivos en el año. Estas son Vista Energy, que sube +36,3% en el año, junto con YPF que sube +35,1% y Telecom Argentina, con una ganancia de +14,9%.

En otras palabras, el liderazgo de Vista e YPF refleja la mayor fortaleza relativa del sector energético, que logra desacoplarse del tono más débil que domina al resto de los activos argentinos.

En el extremo opuesto, las pérdidas son especialmente importantes en Globant (-42,1%), que aparece como la acción de peor desempeño del panel, seguida por Grupo Supervielle (-28,9%), Edenor (-23,4%), Loma Negra (-23,3%) y Central Puerto (-22,6%).

También muestran retrocesos significativos Grupo Financiero Galicia (-18,3%) y Cresud (-15,3%). Más moderadas son las caídas de IRSA (-11,6%), Banco Macro (-11,1%), BBVA (-10,6%), Transportadora de Gas del Sur (-10,4%) y Pampa Energía (-9,3%).

Diferencia sectorial

La foto sectorial resulta más que relevante ya que los bancos se encuentran entre los principales perdedores del año, con Supervielle, Galicia, Macro y BBVA acumulando bajas de entre 10% y casi 30%.

En cambio, el segmento petrolero sobresale como la gran excepción.

Dicha dinámica se replica en la última semana y la diferenciación sectorial es significativa.

Los bancos nuevamente fueron claramente uno de los segmentos más castigados, junto con las reguladas.

La presión vendedora fue particularmente intensa en Loma Negra (-11,1%), que encabezó las pérdidas, pero también alcanzó con fuerza al sector financiero.

Las acciones de Banco Macro cayeron 10,5%, junto con BBVA Argentina que retrocedió 9,5%, Galicia bajó 8,9% y Supervielle con una merma de 6,5%.

Las compañías de servicios públicos y energía regulada también sufrieron.

Las acciones de Edenor perdieron 10,2%, TGS cae 5,8% en la ultima semana, Central Puerto descendió 5,3% en la semana y Pampa Energía un 4,3%.

En cambio, el sector relacionado con petróleo volvió a mostrar una resistencia considerablemente mayor.

Vista avanzó 3,6% e YPF ganó 0,4%, convirtiéndose en las únicas dos acciones del panel con saldo semanal positivo.

En definitiva, mientras bancos, utilities y compañías más vinculadas al ciclo doméstico concentraron las ventas, el segmento petrolero logró desacoplarse de la corrección y funcionó como principal refugio relativo dentro del equity argentino.

Matias Cattaruzzi, Sr Equity Analyst de Adcap Grupo Financiero, entiende que la lateralización actual no se destraba solo con el re-rating por costo de capital, sino con mejora en la presentación de resultados.

“El sector petrolero ya viene entregando buenos números apalancados en el precio del crudo y las acciones de servicios también mejoraron sus resultados pese a haber lateralizado buena parte del año en sus cotizaciones”, sostuvo.

Sin embargo, Cattaruzzi remarca que falta el momento de los bancos.

“La caída de la mora y la aceleración del crédito, es donde se encuentra la llave para que el índice deje de lateralizar, todavía en los datos no estamos viendo mejoras”, advirtió.

En cuanto a los papeles, Cattaruzzi favorece a las acciones de BBVA Argentina (BBAR) y Banco Macro (BMA).

“Son las acciones más defensivas y las que vienen presentando mejores balances, combinación que las deja mejor posicionadas para capturar tanto el re-rating por menor costo de capital como el eventual repunte del sector”, detalló.

Fuera del sector bancario, Cattaruzzi indicó su favoritirsmo por YPF para esta temporada de resultados, junto con Pampa.

“La volatilidad del crudo de los últimos meses le otorga más vértigo a la acción, pero la trayectoria de la compañía viene mejorando notablemente. Apuntamos a que 2026 sea un año récord para la compañía, recientemente actualizamos el precio objetivo a 1 año a u$s 63 (antes era u$s 55). Pampa Energía, con su nuevo proyecto de fertilizantes (Pampa Fértil) también nos parece que es una compañía con perspectivas”, indicó.

Gabriel Proruk, senior equity analyst de IEB, remarca que las continuas tensiones en el Estrecho de Ormuz han sido favorables para el sector Oil & Gas argentino.

“Tal variable incentivó aún más a una lateralización del índice ante la rotación sectorial desde sectores que vieron un deterioro de sus fundamentos, como es el sector bancario ante el incremento de la morosidad y la recuperación de la inflación”, afirmó.

Finalmente, en el plano local, Proruk agregó que el otro factor relevante que podría jugar a favor es una recuperación del crédito al sector privado y reducción de los niveles de morosidad de los bancos que recaiga sobre la economía real incentivando la recuperación del nivel de actividad.

Temporada de balances

La temporada de balances del segundo trimestre de 2026 continúa avanzando y todavía quedan algunas presentaciones relevantes para el mercado argentino. De acuerdo con el calendario previsto, Globant presentará sus resultados el jueves 13 de agosto, convirtiéndose en uno de los próximos balances corporativos que concentrará la atención de los inversores.

Luego, el foco se trasladará principalmente hacia el sector financiero. Banco Macro tiene prevista su presentación para el miércoles 19 de agosto, junto con Banco de Valores.

Más adelante llegará el turno de Grupo Financiero Galicia, el martes 25 de agosto, mientras que BBVA Argentina cerraría el calendario el jueves 27 de agosto.

Los números de los bancos serán especialmente relevantes en un escenario en el que el mercado sigue de cerca la evolución del crédito, los márgenes financieros y, particularmente, la morosidad y la calidad de las carteras.

En el primer trimestre, por ejemplo, Banco Macro había informado que la relación de préstamos irregulares sobre el financiamiento total alcanzó el 5,4%, por lo que la evolución de este indicador será uno de los puntos a observar en los próximos resultados.

La temporada de balances tuvo una jornada cargada de novedades, con YPF como principal protagonista.

La petrolera reportó ingresos por u$s 6574 millones, 42% más interanual, mientras que el EBITDA ajustado saltó 149% hasta u$s 2804 millones, con un margen récord de 43%. La ganancia neta alcanzó los u$s 1201 millones y el flujo libre de caja llegó a u$s 824 millones. Además, redujo su deuda neta y llevó el apalancamiento a 1,1 veces, el menor nivel de los últimos 11 años.

También presentó TGN, que obtuvo una ganancia de u$s 44,1 millones, 78% superior interanual, mientras las ventas crecieron 10,6% y el EBITDA avanzó 4%, hasta u$s 61 millones. La transportadora mantuvo además una sólida posición financiera, sin deuda y con u$s 225 millones de caja.

Por su parte, Edenor mostró una fuerte mejora operativa, con un EBITDA real creciendo 52,6% y los ingresos avanzando 10,4%, aunque su resultado neto cayó 74,8% por una elevada base de comparación vinculada a un efecto extraordinario registrado en 2025.

Finalmente, Supervielle presentó un balance más mixto: la ganancia neta cayó 29,3% interanual hasta $12.844 millones, aunque logró revertir las pérdidas del trimestre anterior. Entre las señales favorables, el margen de interés mejoró hasta 20,3%, mientras que la morosidad descendió levemente, con la cartera irregular pasando de 5,6% a 5,5%, junto con una mejora en los niveles de eficiencia.

Los analistas de Balanz resaltan que la temporada de balances del Merval viene arrojando resultados muy positivos, por lo que el mal desempeño de las acciones en general parecería indicar que el foco se está posando sobre la imagen del Gobierno y el escenario electoral que se avecina más que en las ganancias corporativas.

Por lo tanto, bajo este contexto y la ausencia de catalizadores hacia adelante, desde Balanz resaltan que se han vuelto más cautelosos en el Merval.

“La mejora en la calificación crediticia, la baja en la inflación, la publicación del programa de financiamiento para 2026 y 2027 y la profundización del proceso de acumulación de reservas han sido aspectos relevantes ante la incertidumbre del proceso electoral que se avecina. Sin embargo, llegados a este punto, no vemos de corto plazo catalizadores adicionales más allá de una eventual salida al mercado de capitales internacional por parte del Gobierno”, dijeron.

Del lado de los riesgos, resaltan que el índice de desaprobación del presidente, Javier Milei, superó el 60%, lo cual estaría llevando la discusión de los activos argentinos en general —y de la renta variable en particular— al terreno electoral.

“En este contexto, nos movemos hacia una posición neutral para con las acciones argentinas, al tiempo que nuestros especialistas de research corporativo se inclinan por compañías defensivas, entre las que destacan a Vista, Pampa, Corporación América y Ternium”, detallaron.

Merval vs. riesgo país

A la hora de explicar la dinámica de las acciones argentinas, también hay que encontrar dicha respuesta en la tendencia en los bonos y en el riesgo país.

Existe una relación inversa muy marcada entre el riesgo país argentino y el valor del S&P Merval medido en dólares.

Generalmente, una nueva compresión del riesgo país suele funcionar como catalizador para las acciones argentinas, al reducir la tasa de descuento exigida por los inversores y habilitar múltiplos más altos.

En sentido contrario, un repunte sostenido del riesgo soberano podría limitar el potencial alcista del Merval e incluso provocar una corrección de las valuaciones en dólares.

Históricamente, cuando el riesgo soberano se ubica en niveles elevados —por encima de 1.500 o 2.000 puntos—, la Bolsa argentina tiende a cotizar en valores deprimidos, generalmente por debajo de los u$s 1200.

En cambio, a medida que disminuye la percepción de riesgo, las valuaciones de las acciones se expanden. Con un riesgo país en la zona de 400 a 600 puntos, el Merval ha llegado a ubicarse entre u$s 1800 a más de u$s 2300.

Los analistas de Mills Capital resaltaron que la relación entre la caída del riesgo país y el aumento en la valuación de las compañías argentinas es directa y significativa.

“La reducción del riesgo soberano se traduce de manera inmediata en beneficios para el sector corporativo. Un menor riesgo país habilita a las empresas a acceder a financiamiento en condiciones más favorables, disminuyendo su costo de capital y ampliando su capacidad de inversión. Este entorno facilita la ejecución de nuevos proyectos, fortalece la expansión productiva y mejora las perspectivas de crecimiento y rentabilidad”, detallaron.

La dinámica de 2026 se concentra precisamente en esa zona de menor riesgo país y mayores valuaciones bursátiles.

Sin embargo, en el corto plazo se evidencia un riesgo país bajo con un Merval que no logra despegar.

Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, explicó que el S&P Merval (CCL) viene sin tendencia clara desde fines de junio.

“El índice estuvo afectado por varios factores, dentro de los que se destacan el contexto internacional, con fuerte volatilidad impulsada por incertidumbre en la cadena de IA y cuestiones geopolíticas, y también por algunas cuestiones domésticas, entre las que podría destacarse una economía a dos velocidades, y datos de empleo y salario real privado formal que tampoco muestran una dinámica muy virtuosa”, indicó.

Hacia adelante, Franco entiende que la dinámica del índice general ira estando cada vez más dominada por cuestiones relacionadas a humor social y apoyo a distintas fuerzas políticas según encuestas diversas, que irá en aumento a medida que nos vayamos adentrando más en el ciclo electoral.

Lisandro Meroi, Research Analyst de TSA Bursátil, remarcó que llama la atención la lateralización del índice en lo que va del año, con subas y bajas por momentos acoplándose a los movimientos internacionales, pero con una clara performance inferior respecto a referencias globales.

Además, Meroi resaltó que sigue presente la disociación respecto a la renta fija local, mucho más influenciada por la acumulación de reservas y las sucesivas operaciones de crédito que desembocaron en el programa financiero 2026 y 2027.

“Para la renta variable, el driver parece ser la recuperación sostenida de la actividad, que permita terminar la dinámica de un mes de crecimiento y uno de caída. Si bien el sector energético muestra buenas cifras, continúa pesando sobre el selectivo el momento que atraviesan los bancos principalmente con la mora, sumado a la heterogeneidad sectorial de la economía general”, sostuvo.