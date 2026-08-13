Por la desvalorización del peso colombiano, muchas personas eligen conservar sus capital con dólares para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el costo de la moneda y las modificaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este jueves, 13 de agosto de 2026 , la cotización del dólar en los principales bancos de Colombia es de 3.135,95 pesos colombianos.

El Dólar mostró una evolución bajista: en la última semana cayó -0.72% y en el último año acumula -16.33%.

El precio del día.

La variación que tuvo el dólar en la última semana

La volatilidad de la última semana del Dólar, con un 4.39%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 13.74%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

En la última sesión, el dólar subió frente al peso colombiano.

En los últimos diez días, el dólar mostró tendencia bajista: siete caídas y tres rebotes. Hubo una racha de cuatro descensos seguidos a mitad del período y otra de dos al final, sin estabilidad, señal de presión vendedora con breves correcciones.

La cotización del Dólar presenta una tendencia positiva hoy. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores.

¿Dónde vender o comprar dólares en Colombia?

Los ciudadanos que deseen adquirir o liquidar dólares en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares en Colombia?

Este jueves, 13 de agosto de 2026,

Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 313595.00 pesos colombianos; 200 dólares costarán 627190.00 pesos colombianos y 500 dólares costarán 1567975.00 pesos colombianos.