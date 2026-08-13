En esta noticia Protección de la trayectoria escolar

El Ministerio de Capital Humano introdujo cambios significativos en la ejecución del Programa de Asistencia “Vouchers Educativos”. Mediante la Resolución 505/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial, el Gobierno dispuso una flexibilización en las condiciones de permanencia de los beneficiarios para el ciclo lectivo en curso.

La medida central consiste en la suspensión de la aplicación de los artículos 14 y 21 inciso E del Reglamento General del Programa durante todo el año 2026. Estos apartados son los que regulan las certificaciones mensuales que las instituciones educativas deben realizar sobre los alumnos y los mecanismos para dictar el cese de la prestación .

Protección de la trayectoria escolar

La decisión, impulsada por la Subsecretaría de Políticas e Innovación Educativa, se fundamenta en que el ciclo lectivo ya se encuentra avanzado.

Según los considerandos de la norma, la intención es que “no se vean afectadas las trayectorias educativas” de los beneficiarios por cuestiones administrativas o de certificación en este tramo del año.

A quiénes beneficia el programa

El programa de “Vouchers Educativos” consiste en una prestación temporaria destinada a familias con hijos de hasta 18 años. Para acceder, los estudiantes deben asistir a instituciones educativas públicas de gestión privada que cuenten con, al menos, un 75% de aporte estatal. Además, el ingreso del grupo familiar no debe superar los siete Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM).

Ministerio de Educación confirma que no habrá clases en Colombia el 23 de marzo de 2026 (foto: archivo).

La resolución lleva la firma del secretario de Educación, Carlos Horacio Torrendell, y responde a las facultades delegadas por el Poder Ejecutivo para reglamentar e implementar este sistema de asistencia.