Luego de la detención de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, por parte de Estados Unidos, Rusia reaccionó a la incautación de un buque petrolero en el océano Atlántico. De esta manera, crece la tensión geopolítica mundial.

Precisamente, el gobierno ruso de Vladímir Putin lanzó un comunicado acerca de esta acción estadounidense con su petrolero que llevaba la bandera rusa Bella 1, cerca de las costas venezolanas.

Máxima alerta: Rusia lanzó una lapidaria advertencia a Trump y se enciende la pelea por el poder mundial. Foto: Reuters

La respuesta de Rusia a Estados Unidos

Después de las medidas de Estados Unidos, Rusia sostuvo en su comunicado: “De conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, la libertad de navegación se aplica en alta mar y ningún Estado tiene derecho a utilizar la fuerza contra buques debidamente registrados en las jurisdicciones de otros Estados”.

El ministro de Transporte ruso, Andréi Nikitin, se encargó de compartir este documento. En ese sentido, enfatizó que se “perdió contacto” con su nave después de que avance el Comando Europeo de los Estados Unidos.

Por su parte, Andrei Klishas, miembro del Consejo ruso, señaló que la incautación de los petroleros fue un “acto de piratería absoluta”, de acuerdo a la agencia de noticias estatal TASS.

Así fue el operativo de Estados Unidos contra el buque de Rusia

Fuerzas de la Guardia Costera de EE.UU., apoyadas por el Comando Europeo (EUCOM), capturaron el petrolero Bella 1 (rebautizado como Marinera y registrado bajo bandera rusa) en el Atlántico Norte, tras una persecución dramática de más de dos semanas.

El buque, que partió desde Irán con destino a Venezuela para cargar crudo, intentó evadir la captura cambiando de nombre, pintando una bandera rusa y reclamando protección de Moscú.

Casi al mismo tiempo, en el mar Caribe, fue interceptado el M/T Sophia (bandera de Camerún), acusado de actividades ilícitas en aguas internacionales. Ambas naves forman parte de la llamada “flota fantasma” que ha intentado burlar las sanciones estadounidenses al petróleo venezolano.

A raíz de esto, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, fue tajante: “El bloqueo al petróleo venezolano sancionado e ilícito continúa en pleno efecto, en cualquier parte del mundo”.

La postura de Donald Trump con China y Rusia

El presidente Donald Trump adoptó un tono desafiante. En publicaciones y declaraciones, subrayó que EE.UU. no teme las respuestas rusas y que busca controlar el flujo petrolero venezolano para beneficio de ambos países, cortando lazos con Rusia, China, Irán y Cuba.

Una de las frases que más relevancia tomó fue en su red social Truth: “La única nación que China y Rusia temen y respetan es al presidente de Estados Unidos”.