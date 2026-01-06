El gobierno de Venezuela lanzó una ofensiva represiva tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, con detenciones de periodistas y el despliegue de fuerzas paramilitares para sofocar cualquier manifestación de apoyo a la salida del líder autoritario.

La ola de represión se produce mientras Delcy Rodríguez, ex número dos de Maduro y nueva líder del país, avanza para consolidar su control sobre la nación petrolera tras la sorpresiva operación de comandos estadounidenses que capturó a Maduro en una base militar para llevarlo a juicio.

El veterano ministro de Defensa, Vladimir Padrino, prometió el respaldo de las Fuerzas Armadas a Rodríguez luego de que fuera investida como presidenta interina el lunes.

Las Fuerzas Armadas venezolanas se mantendrán junto a Rodríguez “ en la difícil tarea que la turbulencia geopolítica y la patria le demandan ”, escribió en un mensaje en Telegram. “¡Cuenta con nosotros!”.

Paramilitares armados conocidos como colectivos fueron desplegados en las calles de Caracas bajo un estado de emergencia anunciado el lunes, que prohibió a los venezolanos manifestar apoyo a la incursión estadounidense. Sindicatos de prensa informaron que 14 periodistas y trabajadores de medios -11 de ellos de medios extranjeros- fueron detenidos durante horas antes de ser liberados.

La mayoría de los arrestos se produjeron en las inmediaciones del edificio de la Asamblea Nacional mientras Rodríguez -a quien el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que encabezaría un gobierno abierto a los intereses de Washington era formalmente juramentada, según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela.

Desde que comandos estadounidenses capturaron a Maduro y a su esposa, la dirigente política Cilia Flores, el sábado, el resto del régimen ha intentado sofocar cualquier celebración pública.

Un decreto de estado de emergencia, fechado el 3 de enero pero publicado en la gaceta oficial el lunes, ordenó a las autoridades “proceder de inmediato a la búsqueda y detención… de toda persona involucrada en la promoción o el apoyo al ataque armado de Estados Unidos contra el territorio de la república”.

La portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Ravina Shamdasani, afirmó el martes que estaba “profundamente preocupada por la situación en Venezuela” y que el pueblo del país “merece rendición de cuentas a través de un proceso justo, centrado en las víctimas”.

Añadió que el estado de emergencia “plantea preocupaciones, ya que autoriza restricciones a la libre circulación de personas, la incautación de bienes necesarios para la defensa nacional y la suspensión del derecho de reunión y de protesta, entre otras medidas”.

Un activista de derechos humanos en Caracas aseguró que la represión se intensificó de manera significativa el lunes, con autoridades “revisando los teléfonos de las personas para ver si tenían algo que pudiera interpretarse como apoyo a las acciones de Estados Unidos”, y con colectivos “movilizados”, además de la instalación de puestos de control en la capital.

Los colectivos están en gran medida bajo el control del ministro del Interior, Diosdado Cabello, integrante del ala dura del régimen y también responsable de la policía.

La líder opositora María Corina Machado describió la ofensiva como “realmente alarmante” en una entrevista con Fox News el lunes por la noche, y señaló que debía ser seguida de cerca por el gobierno estadounidense y que la transición democrática del país debía avanzar.

“Delcy Rodríguez… es una de las principales arquitectas de la tortura, la persecución, la corrupción y el narcotráfico”, dijo Machado. “Es la principal aliada… de Rusia, China e Irán, por lo que no es una persona en la que puedan confiar los inversores internacionales y es rechazada… por el pueblo venezolano”.

Machado, quien fue sacada de Venezuela en diciembre para recibir su Premio Nobel de la Paz, subrayó que planea “regresar a Venezuela lo antes posible”, aunque no dio una fecha. Se desconoce su paradero exacto, aunque se cree que se encuentra en Europa .

Inicialmente, los periodistas pudieron ingresar el lunes al edificio de la Asamblea Nacional antes de la toma de posesión de Rodríguez, aunque se les prohibió tomar fotografías o transmitir en vivo . Más tarde, se les impidió el acceso por completo.

Rodríguez fue juramentada por su hermano Jorge, quien como presidente de la Asamblea Nacional es también el siguiente en la línea de sucesión , según la Constitución venezolana. Entre los primeros en felicitar a Delcy Rodríguez por su asunción estuvieron los embajadores de Rusia, China e Irán, de acuerdo con videos publicados en redes sociales.

La cadena colombiana Caracol informó que uno de sus reporteros, Carlos Barragán, y su equipo fueron “detenidos por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela y retenidos para interrogatorio durante casi dos horas”.

La identidad y el paradero de varios otros periodistas detenidos siguen siendo desconocidos. Sus familias temen hacer públicos sus nombres por miedo a represalias.

El régimen de Maduro se caracterizó por una represión intensa antes de su caída, con autoridades que a menudo reprimían violentamente las protestas, mientras figuras opositoras eran hostigadas, detenidas o forzadas al exilio .

Foro Penal, una organización local de derechos humanos, pidió una “amnistía general” para los 863 presos políticos que, según afirma, aún permanecen encarcelados. Trump no ha mencionado la liberación de prisioneros en sus primeras exigencias al gobierno venezolano posterior a Maduro.

Las calles del este de Caracas -bastión opositor- permanecieron en gran medida desiertas en los días posteriores a la captura de Maduro, bajo la vigilancia de colectivos armados.

“No podemos celebrar nada”, dijo una mujer que caminaba por el barrio de Chacao el domingo por la noche y que prefirió no dar su nombre. “ Si celebramos, los colectivos podrían matarnos ”.

Un integrante de un colectivo llamado Ricardo dijo al Financial Times que se cree que la extracción de Maduro fue resultado de una traición dentro de sus filas, pese al intenso enfrentamiento armado que precedió su captura, en el que murieron decenas de sus guardaespaldas.

“Seguimos activos con nuestros fusiles y responderemos si es necesario”, afirmó.