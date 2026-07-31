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América Latina se prepara para ingresar a una nueva era de megaestructuras urbanas con un proyecto que promete cambiar para siempre el skyline de la región. Una gigantesca torre de última generación busca convertirse en el edificio más alto del continente y en una de las obras arquitectónicas más impactantes del mundo moderno.

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Construyen el edificio más alto de América Latina

Se trata de la Torre Rise, que se construye en Monterrey, México. Este rascacielos fue diseñado para convertirse en:

  • El edificio más alto de América Latina
  • Uno de los rascacielos más altos del hemisferio occidental
  • Un nuevo símbolo arquitectónico para México

Tendrá 96 pisos habitables y una altura superior a los 470 metros.

La Torre Rise, que se construye en Monterrey, fue diseñado para convertirse en el edificio más alto de América Latina (Fuente: Inteligencia Artificial).
La Torre Rise, que se construye en Monterrey, fue diseñado para convertirse en el edificio más alto de América Latina (Fuente: Inteligencia Artificial).ChatGPT

Tendrá tecnología de última generación

El proyecto incorpora tecnología y diseño de última generación, incluyendo:

  • Fachada inteligente de vidrio y acero
  • Sistemas avanzados de eficiencia energética
  • Diseño antisísmico de alta resistencia
  • Espacios residenciales, comerciales y corporativos integrados

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La nueva maravilla arquitectónica del continente

El edificio requerirá:

  • Estructuras especiales para soportar vientos extremos
  • Sistemas avanzados de cimentación
  • Tecnología de elevadores de ultra alta velocidad
  • Materiales de última generación

Por su escala, es considerada una de las obras más ambiciosas del continente.