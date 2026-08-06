Una ciudad argentina comenzó a desplegar un innovador sistema de “barrera láser” para espantar pájaros sin dañarlos .

La iniciativa busca reducir la presencia de grandes bandadas que, desde hace años, generan problemas de higiene, malos olores y complicaciones para vecinos y comercios del centro urbano.

El método no utiliza trampas ni elementos que lastimen a los animales. En cambio, emplea tecnología de ecoláser, que modifica el comportamiento de las aves para que abandonen determinados árboles y se desplacen hacia otros sectores.

El plan contempla la incorporación de varios equipos y otras medidas complementarias para disminuir el impacto de las concentraciones.

Cómo funciona la barrera láser que utiliza Rafaela para ahuyentar aves

La ciudad de Rafaela, en Santa Fe, comenzó a implementar dispositivos ecoláser que proyectan un intenso haz de luz verde sobre las copas de los árboles.

Imagen ilustrativa de cómo funcionaría el sistema ecoláser para espantar pájaros. (Foto generada con IA) ChatGPT

¿Cómo funciona el sistema ecoláser?

La luz genera una percepción de amenaza para las aves. Las mismas evitan posarse en esos lugares. Buscan otros sitios donde pasar la noche, sin sufrir lesiones ni estrés.

Los equipos pueden programarse para realizar recorridos automáticos sobre sectores específicos y cuentan con un alcance de hasta 2.500 metros.

Cabe destacar que la cobertura depende de la presencia de árboles, edificios y otras estructuras.

Dónde estarán instalados los ecoláseres y cómo funcionarán

El primer equipo fue instalado en la terraza del Palacio Municipal y operará desde las 18 horas, momento en que las bandadas regresan al centro de la ciudad.

Desde esa ubicación cubrirá el sector norte de la Plaza 25 de Mayo y los árboles del boulevard Lehmann, mientras que un segundo dispositivo será instalado sobre avenida Hipólito Yrigoyen para ampliar el área de cobertura.

El proyecto prevé incorporar seis ecoláseres en total, aunque en esta primera etapa funcionarán únicamente dos. Además, el boulevard Santa Fe continuará siendo protegido mediante la colocación de redes.