El país que supo ser protagonista de ambas guerras mundiales se consolida, hoy en día, como la mayor potencia militar de Europa. Qué busca Berlín con su ambicioso plan y cómo afectará a la región. En un giro histórico, Alemania inició el mayor plan de rearme militar desde la Segunda Guerra Mundial, con un aumento del 70% en su presupuesto de defensa para 2029. El objetivo: consolidarse como la primera potencia militar europea, superando incluso a Francia y el Reino Unido en gasto militar. El nuevo rumbo fue confirmado por el gobierno del canciller Friedrich Merz, quien impulsa un programa de inversión en defensa sin precedentes. Según el borrador presupuestario, el gasto alcanzará los € 162.000 millones en 2029, frente a los € 95.000 millones de este año. El plan alemán responde a un contexto internacional marcado por la amenaza creciente de Rusia y la inestabilidad de la política exterior estadounidense, especialmente ante un eventual regreso de Donald Trump a la presidencia. Alemania no solo incrementará su presupuesto de defensa directa al 3,5% del PBI, sino que también contempla un gasto total del 5%, incluyendo infraestructura y ciberseguridad. Esta meta está alineada con las nuevas exigencias de la OTAN, que serán debatidas esta semana en la cumbre de La Haya. Para concretar esta transformación, Berlín impulsó una reforma constitucional que flexibiliza el límite de endeudamiento público. Así, podrá emitir hasta € 1 billón en deuda durante la próxima década. De ese total, € 24.000 millones se utilizarán en 2025, cuando se agote el fondo especial de € 100.000 millones creado en 2022 tras la invasión rusa a Ucrania. No obstante, este esfuerzo tendrá un costo fiscal: el déficit alemán alcanzará los € 82.000 millones este año, y se proyecta en € 126.000 millones para 2029. Con estas cifras, Alemania supera a Francia y Reino Unido en gasto militar y podría escalar posiciones en el ranking global, donde hoy ocupa el puesto 18°, muy por debajo del 5° lugar británico o el 9° francés. El plan también contempla un aumento del 55% en infraestructura, con € 115.000 millones presupuestados para 2025, y rebajas fiscales por € 46.000 millones para estimular la economía. Aunque sigue siendo uno de los países más seguros del mundo según el Índice de Paz Global 2024, el nuevo rol internacional de Alemania abre interrogantes sobre el futuro del equilibrio militar europeo.